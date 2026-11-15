BMW-Legende Paul Rosche: Zum zehnten Todestag von «Nocken-Paul»

Paul Rosche. So viele Erfolge, menschliche Leistungen und liebenswert-kuriose Begebenheiten ranken sich um den gleichermaßen begnadeten wie beseelten Ingenieur, dass ich auch zehn Jahre, nachdem er nicht mehr da ist, nicht recht weiß, wo ich anfangen soll.

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Paul Rosches Wesen umfasste so unsagbar viele Facetten und dennoch einige ganz einfach wirkende Überlegungen. Zum Beispiel die: «Ich hab eigentlich nie den Gedanken gehabt, BMW zu verlassen. Das hängt vielleicht damit zusammen, ich bin ein Münchner, mir gefällt’s in Bayern, ich hab da meine Hütt’n im Gebirg’ drin. Ich weiß nicht – ich wollte eigentlich nicht weg. Und auf der anderen Seite hatte ich immer interessante Aufgaben. Ich weiß gar nicht, ob ich so interessante in einer anderen Firma bekommen hätte.»

Wir merken schon, Paul Rosche ist – bei aller Professionalität, bei allen Höchstleistungen – immer in erster Linie ein gefühlsbetonter Mensch gewesen.

Über Rosches großes Werk während seiner über 40 Jahre währenden BMW-Tätigkeit müssen wir nicht viele Worte verlieren. Seine großen Verdienste, um nur die spektakulärsten zu nennen, sind der Turbomotor für die Formel 1, der Formel-2-Motor mit fünf EM-Titeln, der Le Mans-Sieger-Zwölfzylinder oder etwa der M3-Vierzylinder und ein neuerlicher Formel-1-Motor, die allesamt Motorsport-Geschichte geschrieben haben.

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Anders ausgedrückt: Rosche hat über Jahrzehnte den Grundstock für das sportliche Image seines Arbeitgebers geliefert. Oder wie es einmal Eberhard v. Kuenheim, der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende von BMW gesagt hat: «Sie persönlich können stolz sein, schließlich ist alles, was BMW in den vielen Jahren im Rennsport geleistet hat, ganz wesentlich Ihr Verdienst.»

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Auf seinem letzten Weg im Münchner Nordfriedhof gaben ihm alle, die in der Welt des Motorsports Rang und Namen hatte, das letzte Geleit, tief bewegt auch von den einfühlsamen Worten seines kongenialen Freundes und Kollegen Gordon Murray: «Paul war ein guter Freund, ein Gentleman und ein Genie. Das Erbe an Innovationen und seine Arbeit bei BMW werden immer ein wichtiges Stück Automobilgeschichte sein. Aber als viel wichtiger werden wir uns Pauls für seinen Humor und seine Freundschaft erinnern.»

So epochal Rosches Werke auch gewesen sein mochten, den echte Freundschaften mit den Größen des internationalen Motorsports verband, so geerdet war er in seiner Liebe zur Rennerei und den Menschen, die diesen Sport als ihre Bestimmung verstanden. Die Creme der fahrerischen Elite gehörte ebenso dazu wie so mancher Privatier. Zahllos die Privatfahrer, die sich immer wieder mal mit einer technischen Sorge an Rosche gewandt haben – und mit einem guten Rat und Erfolg wieder auf die Strecke gegangen sind.

Auch abseits der Piste war Paul Rosche immer für einen guten Rat zu haben. Als vor vielen, vielen Jahren im Biergarten einmal meine zweijährige Tochter Anika während eines Weißbier-Plauschs begann, auf meinem Bauch herumzuquengeln (und es müffelte auch schon merklich), murmelte er beispielsweise: «Jetzt tat ich sie an die Frau weitergeben.»

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So einfach war manches für den Entwickler raffinierter Nockenwellen und hochkomplexer Zwölfzylinder-Rennmotoren – den Nocken-Paule.

In seiner unnachahmlichen Art erzählte Paul Rosche einmal eine Geschichte, die davon handelt, dass einige Rennmechaniker aus seinem engsten harten Kern für einmal selbst Langstreckenrennen fahren wollten. Rosche: «Eines Tages erschienen der Dippelhofer-Rainer und der Walter Weitzel in meinem Büro und offenbarten mir, wir fahren am Nürburgring, ein Auto haben wir, es ist alles da, wir bräuchten nur einen gescheiten Motor. Ich denk’ noch, wo soll ich denn den her nehmen, da waren die schon mittendrin in den Vorbereitungen. Gut, einen Motor haben wir dann irgendwie zusammengebracht.»

Aber damit war es noch nicht getan. Ein paar Tage später standen die Jungs wieder vor Rosches Schreibtisch. «Jetzt haben wir alles beisammen, Chef, nur noch keine Reifen. Könnten Sie nicht einmal den Dupasquier anrufen ...?»

Das war der oberste Michelin-Mann, sie kannten ihn von ihren Formel 1-Einsätzen.

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Rosche: „«ch hab’ ihm die Sachlage geschildert, dann kam ein ganzer Transporter mit den feinsten Rennreifen am Nürburgring an. Das war wahrscheinlich das Beste, was es damals für Tourenwagen auf dem Markt gab.»

Beim Rennen herrschte der dickste Nebel, den sich selbst hartgesottene Eifelkenner vorstellen können. Der Weitzel fuhr den ersten Turn. Als der endete, übernahm Dippelhofer. Rosche: «Der kam aber nach zwei Minuten wieder an die Box. Weitzel sprang aufgeregt an die Fahrertür und fragte, was sei. Dippelhofer antwortete, er habe sich im Nebel verfahren.»

Der gute Mann hatte vor Aufregung den Weg in die Hatzenbach verpasst, in die Betonschleife eingefädelt und war prompt wieder in der Boxengasse gelandet. Rosche weiter: «Der Weitzel übernahm wieder und verschwand im Nebel.» Weiterer Fortgang: unbekannt.

Aber die Geschichte sagt so viel aus über einen Mann, der Großes im großen Motorsport geleistet hat und sich dennoch immer ein Herz für den Sport an der Basis und die fürsorgliche Zuneigung zu den Seinen bewahrt hat.

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