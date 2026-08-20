Christian Klien: Das sind seine Sieg-Favoriten für den GP in Zandvoort

Die Formel 1 ist wieder unterwegs: In dieser Woche beginnt mit dem Rennwochenende in Zandvoort die zweite Saisonhälfte und die Fans dürfen gespannt sein, denn vor der Sommerpause rückte das Feld noch einmal zusammen. So waren beim jüngsten Kräftemessen in Ungarn gleich vier verschiedene Teams in den Top-4 vertreten.

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Weltmeister Lando Norris eroberte im McLaren den Sieg vor Red Bull Racing-Star Max Verstappen. WM-Leader Kimi Antonelli aus dem Mercedes-Team komplettierte die Top-3 und Ferrari-Ass Charles Leclerc durfte sich nach der 5-sec-Strafe, die sein Teamkollege Lewis Hamilton fürs Ignorieren des Tempolimits in der Boxengasse kassiert hatte, über den vierten Platz freuen.

Lob für WM-Leader Kimi Antonelli

Ex-GP-Pilot und ServusTV-Experte Christian Klien sagt dazu: «Das Resultat ist ein Indiz dafür, dass die Formel 1 ausgeglichener wird. Wir sind tiefer in der Saison drinnen, die Teams verstehen die Hybrid-Motoren jetzt besser und man schaut gewisse Dinge von der Konkurrenz ab.» Gleichzeitig warnt der Österreicher: «Wie gut oder schlecht die Autos performen, kann sich je nach Streckencharakter aber ändern.»

Konstant starke Leistungen zeigt Antonelli, der seinen WM-Vorsprung auf dem Hungaroring weiter ausbauen konnte. «Auch an einem schwierigeren Wochenende bleibt er immer vor Teamkollege George Russell», sagt Klien zum jungen Sternfahrer. «Schon verblüffend, wie stark er sich in seiner erst zweiten Saison präsentiert. Für die anderen wird es im Titelrennen langsam eng.»

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Klarer Favorit für den Zandvoort-Sieg

Als grosse Favoriten für den Zandvoort-Sieg sieht der 49-fache GP-Teilnehmer aber andere Fahrer. Er ist überzeugt: McLaren hat die besten Karten auf dem Dünenkurs. «In den vergangenen zwei Jahren haben sie in Zandvoort gewonnen und das Layout mit den vielen langsamen Kurven ähnelt jenem in Ungarn. Eigentlich sollte auch Ferrari mit der Strecke gut zurechtkommen. Erst dahinter sehe ich Mercedes und Red Bull Racing», lautet die Prognose des 43-Jährigen.

Rund um die Rennaction steht das in den Niederlanden historisch erfolgreiche Traditionsteam von McLaren im Fokus von ServusTV, zudem gibt es einen sentimentalen Abschied aus Zandvoort. In der Rubrik «Helden leben ewig» wird ein Blick auf Niki Laudas allerletzten Grand-Prix-Sieg in den Nordseedünen 1985 geworfen. Und Alpine-Routinier Pierre Gasly stellt sich einem exklusiven Interview. Andrea Schlager und Christian Klien melden sich direkt aus der Boxengasse des Circuits Zandvoort, den Kommentar liefern Andreas Gröbl und Mathias Lauda.

Niederlande-GP bei ServusTV und ServusTV On (nur in Österreich zu sehen)