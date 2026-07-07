Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Der rätselhafte Carlos Reutemann: Erinnerungen an «Lole»

Vor fünf Jahren, am 7. Juli 2021, trauerte die Renn-Gemeinde: Der argentinische GP-Sieger Carlos Reutemann war verstorben. Der Mann mit dem Aussehen eines Filmstars ist für viele ein Rätsel geblieben.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Carlos Reutemann
Carlos Reutemann
Foto: Grand Prix Photo
Carlos Reutemann
© Grand Prix Photo

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Am 7. Juli 2021 starb Carlos Reutemann. Seine Tochter Cora twitterte: «Papa ging in Frieden und Würde, nachdem er wie ein Champion mit starkem und edlem Herzen gekämpft hat. Ich bin stolz und gesegnet für diesen Vater, den ich haben durfte. Ich weiss, dass er mich jeden weiteren Tag meines Lebens begleiten wird – bis wir uns im Hause des Herrn wiedersehen.»

Werbung

Werbung

Der zwölffache GP-Sieger Reutemann hatte in den Jahren davor immer wieder mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2017 wurde beim Südamerikaner Leberkrebs diagnostiziert, der erfolgreich behandelt werden konnte. Ihm wurde in New York ein Tumor entfernt.

Aber danach kränkelte Reutemann, und Anfang Mai 2021 verschlimmerte sich sein Zustand rapide. Der frühere Ferrari-Star und langjährige Politiker aus Argentinien musste am 5. Mai ins Krankenhaus in Santa Fé eingeliefert worden, weil er unter Blutungen im Verdauungstrakt litt.

Im Artikel erwähnt

Da sich sein Zustand nicht besserte und weitere Blutungen auftraten, wurde er vier Tage später ins Krankenhaus «Sanatorio Parque» in Rosario geflogen und dort auf die Intensivstation verlegt. Dort konnte konnte sich der frühere Pilot von Brabham (1972–1976), Ferrari (1976–1978), Lotus (1979) und Williams (1980–1982) so weit erholen, dass er nach 17 Tagen nach Santa Fé zurückkehren durfte.

Werbung

Werbung

Doch neun Tage darauf musste sich Reutemann erneut in Spitalpflege begeben, dieses Mal wegen Blutmangels und Dehydrierung, Ende Juni lag er wieder auf der Intensivstation. Es kam zu weiteren Blutungen, bis die Ärzte nichts mehr für ihn tun konnten.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Der Südamerikaner schlug wie ein Blitz ein in der Königsklasse: Mit seiner Pole-Position beim Formel-1-WM-Debüt ausgerechnet vor heimischem Publikum in Buenos Aires 1972 brachte er seine Landsleute in Ekstase. Er selber blieb ganz ruhig, als wäre der beste Startplatz das Selbstverständlichste der Welt.

Carlos Reutemann: Pole-Position beim Debüt in Buenos Aires 1972
Carlos Reutemann: Pole-Position beim Debüt in Buenos Aires 1972
Foto: Grand Prix Photo
Carlos Reutemann: Pole-Position beim Debüt in Buenos Aires 1972
© Grand Prix Photo

Der Nachkomme von Schweizer Auswanderern der Familie Rüttimann hatte das Aussehen eines römischen Feldherrn und hätte mit seinem Charakterkopf glatt Hollywood-Star werden können.

Werbung

Werbung

Hinter dem Lenkrad war er wie viele Südamerikaner: An einem guten Tag so gut wie unschlagbar, an einem schlechten merkwürdig zahnlos, in Selbstzweifeln gefangen.

Leider passierte ihm das ausgerechnet im wichtigsten Rennen seiner Karriere, beim WM-Finale 1981 in Las Vegas gegen Nelson Piquet.

Reutemann 1981 im Williams
Reutemann 1981 im Williams
Foto: Grand Prix Photo
Reutemann 1981 im Williams
© Grand Prix Photo

Die Argentinier nannten ihn "El Lole". Wieso? Nach eigenen Aussagen deshalb, weil er von klein auf Tiere liebte und als Knirps entzückt den Ferkeln hinterher rannte – in spanischer Sprache «los lechónes», daraus wurde die Abkürzung «Lole».

Werbung

Werbung

In der Formel 1 bestritt von 1972 bis 1982 insgesamt 146 Grands Prix und feierte dabei zwölf Siege, drei für Brabham, fünf für Ferrari, vier für Williams.

Reutemann 1978 im Ferrari
Reutemann 1978 im Ferrari
Foto: Grand Prix Photo
Reutemann 1978 im Ferrari
© Grand Prix Photo

45 Mal stand er auf dem Siegertreppchen. 1981 verlor er den Kampf um den WM-Titel gegen Nelson Piquet in besagtem Finale von Las Vegas, 1975, 1978 und 1980 wurde er jeweils WM-Dritter.

Reutemann gewann auf einigen der fabelhaftesten Formel-1-Strecken: auf dem Nürburgring und dem Österreichring, in Monte Carlo und Interlagos, in Brands Hatch und Watkins Glen.

Werbung

Werbung

Für seine Stallgefährten blieb Reutemann undurchsichtig und unberechenbar. In Brasilien 1981 ignorierte Carlos die Stallorder von Williams und gewann in Rio, Alan Jones ignorierte daraufhin seinen Stallgefährten.

Nachdem er seinen Rennfahrer-Helm an den Nagel gehängt hatte, startete Carlos Reutemann eine erfolgreiche Karriere als Politiker. Von 1991 bis 1995 sowie von 1999 bis 2003 arbeitete er als Gouverneur seiner Heimatprovinz Santa Fé, seit 2003 als Senator – einen Posten, den er bis zu seinem Tod hielt.

  • Carlos Reutemann in der Formel 1

  • 146 Formel-1-WM-Läufe

  • Von Buenos Aires 1972 bis Rio 1982

  • 6 Pole-Positions (davon die erste beim F1-Debüt)

  • 22 Starts aus der ersten Reihe

  • 12 Siege

  • 1974: Südafrika, Österreich, USA

  • 1975: Deutschland

  • 1977: Brasilien

  • 1978: Brasilien, USA-West, Grossbritannien, USA-Ost

  • 1980: Monaco

  • 1981: Brasilien und Belgien

  • 6 beste Rennrunden

  • 45 Podestplatzierungen

  • 66 Punktefahrten (Punkte damals nur für die ersten Sechs)

  • 310 WM-Punkte

  • 648 Führungsrunden

  • WM-Platzierungen

  • 1972 mit Brabham: WM-16.

  • 1973 mit Brabham: WM-7.

  • 1974 mit Brabham: WM-6.

  • 1975 mit Brabham: WM-3.

  • 1976 mit Brabham und Ferrari: WM-16.

  • 1977 mit Ferrari: WM-4.

  • 1978 mit Ferrari: WM-3.

  • 1979 mit Lotus: WM-7.

  • 1980 mit Williams: WM-3.

  • 1981 mit Williams: WM-2.

  • 1982 mit Williams: WM-15. (nur zwei Rennen)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien