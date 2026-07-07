Nicki Thiim (Aston Martin): Langstreckenchamp greift nach DTM-Titel

Auch eine halbe Stunde nach der Siegerehrung waren die Emotionen bei Nicki Thiim noch immer voll da. «Heute ist wirklich ein Traum wahr geworden», sagte der 37-jährige Däne am Samstag nach dem ersten Rennen auf dem Norisring. «Mein Vater hat hier im Mercedes gewonnen, und jetzt stehe ich ganz oben», meinte er stolz, nachdem er für Aston Martin den ersten Sieg in der DTM herausgeholt hatte, «das ist eine Ehre, ein fantastisches Gefühl. Denn der Druck hier ist über jede Runde immens groß.»

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Sonntag machte er den Grand Slam perfekt: Wieder Pole Position, wieder Start-Ziel-Sieg. Und damit die Halbzeit-Tabellenführung, neun Punkte vor Maro Engel und elf vor Lucas Auer, die ihre Mercedes-Boliden je einmal aufs Podest fuhren.

Als er gefragt wurde, welche Tricks er für den Norisring parat hat, meinte Thiim lachend: «Das werde ich euch nicht erzählen.» Worauf der Samstag-Zweite Maro Engel launisch einwarf «Ich folgte ihm 2024 und jetzt über fast das ganze Rennen. Er ist sehr stark in den Kurven eins, zwei, drei und vier.» Mehr hat der Nürnberger Kurs auch nicht…

Und plötzlich ist der Langstreckenspezialist ein Titelanwärter in einer Sprintserie. Letztmals gewann Thiim 2013 im Porsche Supercup eine Meisterschaft, in der allein auf sich (und sein Boxenteam) gestellt war. Dann aber kamen Siege in den 24-Stunden-Klassikern: Le Mans (GT-Klasse), Nürburgring, Spa-Francorchamps. «Es ist kein Geheimnis, dass die DTM immer das Ziel für mich war. Wir sind erst bei der Halbzeit der Saison, aber ein DTM-Titel wäre eine perfekte Vollendung einer GT-Karriere», erklärt Thiim im Gespräch mit SPEEDWEEK.

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«Die 19 DTM-Siege von Papa Kurt werden sich für mich nicht mehr ausgehen. Aber ich bin stolz darauf, dass die zweite Thiim-Generation jetzt hier ganz vorn steht», ergänzte Nicki, der auch 2024 in Nürnberg (SSR-Lamborghini) gewonnen hatte. Auch wenn Thiim in anderen Serien aktiv ist (GT World Challenge), liegt der Fokus ganz auf der DTM.

Vor drei Jahren übersiedelte er von Salzburg nach Dubai. Als im Spätwinter der Iran-Krieg ausbrach und es für einige Zeit kaum Flugverbindungen gab, versäumte Thiim nur einen Reifentest in Vallelunga. Zum Medientag auf dem Red Bull Ring und den Saisonstart ebendort konnte er problemlos anreisen. Und er hofft, dass er sich deswegen keine Sorgen mehr machen muss – und sich auf den DTM-Titelkampf konzentrieren kann.

«Das ganze Wochenende war wie ein Traum. Ich hätte nie gedacht, dass ich Nürnberg als Leader verlassen würde», gestand er Sonntagnachmittag. «Die Strategie ist aufgegangen, die Boxencrew arbeitete perfekt. Jetzt können wir relaxen und feiern.»

Übrigens: Nicki Thiim (drei Rennerfolge) ist der fünfte DTM-Sieger aus Dänemark nach Vater Kurt (19), Tom Kristensen (4), Jan Magnussen (2) und Kris Nissen (1).

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