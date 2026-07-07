Bagger World Cup: Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith in Silverstone am Start

In Assen fanden im Rahmen der MotoGP-WM die Rennen 5 und 6 des Harley-Davidson Bagger World Cups statt. Nach drei Events ist die neue Serie bei der Halbzeit angelangt – insgesamt finden 2026 sechs Rennwochenenden statt.

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Nach dem Auftakt in Austin Ende März, bei dem neun Renn-Harleys an der Startlinie gestanden sind, bekam das Fahrerfeld laufend Zuwachs. In Mugello kam beim zweiten Event Ende Mai mit dem Ex-MotoGP- und Superbike-Piloten Andrea Iannone ein prominenter Name neu dazu. In Assen feierte der ehemalige GP-Pilot und zweifache MotoE-Champion Jordi Torres sein Debüt. Beide werden den Rest der Meisterschaft 2026, bis zum Saisonfinale auf dem Red Bull Ring im September, bestreiten.

Nach der Sommerpause findet vom 7. bis 9. August in Silverstone das nächste Rennwochenende statt. Dort wird bei den Baggern der ehemalige MotoGP-Pilot und Lokalmatador Bradley Smith mit einer Wildcard im italienischen Team ParkinGO an den Start gehen.

Bradley Smith freut sich auf sein Heimrennen in Silverstone Foto: Harley-Davidson Bradley Smith freut sich auf sein Heimrennen in Silverstone © Harley-Davidson

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«Als das ParkinGO-Team und Harley-Davidson mich wegen Silverstone ansprachen, fiel mir die Entscheidung sehr leicht. Dies wird mein 14. Großer Preis von Großbritannien sein, und die Gelegenheit, vor heimischem Publikum zu fahren, ist immer etwas ganz Besonderes», freut sich Bradley Smith über diese Chance. «Ich habe dieses neue Abenteuer mit Harley-Davidson Factory Racing in der MotoAmerica Mission ‘King of the Baggers’ wirklich genossen, und diese Wildcard gibt mir die Chance, das Motorrad wieder auf der Weltbühne zu erleben. Der Bagger World Cup hat sich bereits als sehr umkämpft erwiesen, da viele meiner Freunde und Rivalen dort antreten. Silverstone ist eine Rennstrecke, die ich sehr gut kenne und auf der großartige Rennen stattfinden. Es gibt einiges zu lernen beim Bagger World Cup, insbesondere was die unterschiedlichen Reifen angeht. Aber diese Jungs betreten mein Heimatterritorium, also steht mein Stolz auf dem Spiel und der Kampf ist eröffnet. Mit einer Harley-Davidson vor heimischem Publikum in Silverstone zu fahren, macht diese Gelegenheit zu etwas, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich freue mich darauf, euch alle dort mit euren britischen Flaggen zu sehen.»

Dazu kommt, dass Bradley Smith bei seinen Heimrennen mit einer speziellen Silverstone-Lackierung antreten wird – um den ersten Besuch der Meisterschaft im Vereinigten Königreich zu feiern, wie es in einer offiziellen Aussendung am 7. Juli heißt.

«Silverstone ist die perfekte Gelegenheit, Bradley als Wildcard-Pilot in die Meisterschaft aufzunehmen. Dass ein Fahrer seines Kalibers vor heimischem Publikum antritt, gibt den britischen Fans jemanden, den sie sofort erkennen, und es schafft eine noch stärkere Verbindung zur Veranstaltung und zur Meisterschaft selbst», betonte Jeffrey Schuessler, Director of Global Racing Programs bei Harley-Davidson. «Aus Sicht von Harley-Davidson bleibt Bradleys Priorität die MotoAmerica Mission King of the Baggers-Meisterschaft mit unserem Factory Racing Team, aber seine Teilnahme beim britischen Grand Prix und dem Silverstone Circuit zu verbinden, bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere beiden Rennprogramme noch enger zusammenzuführen. Seine Situation wird zudem einzigartig sein. Während er in Amerika als voll unterstützter Harley-Davidson-Werksfahrer antritt, wird er in Silverstone unter dem ParkinGO-Banner fahren und genau dasselbe technische Paket sowie dieselbe Unterstützung erhalten, die jedem anderen Bagger-World-Cup-Fahrer und -Team zur Verfügung stehen. Das ist ein wichtiger Teil der Philosophie dieser Meisterschaft. Bei dieser Initiative geht es um viel mehr als nur darum, einen weiteren Fahrer in die Startaufstellung aufzunehmen. Es ist eine Gelegenheit, die britische Motorrad-Community mit einer der geschichtsträchtigsten Rennstrecken im Grand-Prix-Rennsport zu verbinden und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Harley-Davidson, der MotoGP und den Bagger-World-Cup-Teams weiter zu stärken.»



Bradley Smith ist den meisten MotoGP-Fans ein Begriff. Der Brite fuhr von 2006 bis 2018 als Stammpilot in der Motorrad-WM. 2009 wurde er Vize-Weltmeister in der 125-ccm-Klasse, 2013 bestritt er für Yamaha seine erste Saison in der Königsklasse. Seine bestes MotoGP-Jahr hatte Smith 2015, als er Gesamtrang 6 belegte.

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2017 und 2018 half er im KTM-Werksteam gemeinsam mit Teamkollege Pol Espargaro, die RC16 zu einem konkurrenzfähigen Bike zu entwickeln. 2019 musste Smith seinen Platz beim österreichischen Hersteller für Johann Zarco räumen. Er wechselte in die MotoE-WM und wurde Testfahrer für Aprilia. 2020 stieg Smith bei Gresini Racing während der Saison zum Stammfahrer auf, da Andrea Iannone wegen Dopings gesperrt wurde. 2021 wurde es dann wieder still um den Mann aus Oxford.

2024 war Smith Testfahrer für das BMW-Testteam in der Superbike-WM. 2025 folgte für ihn wieder ein neuer Karriereabschnitt – er wechselte in die MotoAmerica und gab sein Debüt in der King-of-the-Baggers-Serie, wo er auf einer Harley-Davidson in 14 Rennen drei Podestplätze erzielte und Gesamtrang 9 belegte. 2026 ist Smith im Werksteam von Harley-Davidson in den USA erneut am Start. Nach sechs Rennen liegt er auf Rang 3 in der Gesamtwertung.

