Ein exklusiver Klub: Verstappen mit Alonso, Hamilton, Leclerc und Norris

Max Verstappen kann behaupten, was nur wenige Formel-1-Fahrer von sich sagen könnten: Er hat 2026 gewissermassen fünf Heim-GP!

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Da ist zunächst mal der Grosse Preis der Niederlande, 2026 vorderhand zum letzten Mal ausgetragen, hier konnte Max von 2021 bis 2023 drei Mal in Folge gewinnen.

Verstappen ist in Belgien geboren, daher ist Spa für ihn ebenfalls ein Heimrennen. Auf dem Ardennenkurs siegte Max ebenfalls von 2021 bis 2023.

Dann könnte er Monaco hinzurechnen, denn er lebt mit Kelly Piquet und den Kindern in Monte Carlo. Im Fürstentum trumphierte der Red Bull Racing-Fahrer 2021 und 2023.

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Zum erweiterten Kreis der Heimrennen gehören Silverstone (als Sitz seines Rennstalls Red Bull Racing), Sieg 2023, und Österreich als Heimat von Red Bull, mit den Siegen 2018, 2019, 2021 und 2023, dazu ein Volltreffer beim Steiermark-GP 2021.

Wir sehen: Max Verstappen hat das Karriereziel Heimerfolg grossflächig abgehakt, da sieht es bei anderen Piloten ganz anders aus.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert hat mir einmal gesagt: «Als Formel-1-Pilot willst du zwei Grands Prix unbedingt gewinnen – dein Heimrennen und einen der grossen Klassiker, also sagen wir Monza oder Silverstone.»

Der Engländer machte da eine Punktlandung. Seine drei Siege: Silverstone 1995, Monza 1995 sowie Nürburgring 1999, also Heim-GP-Siege und drei Klassiker abgehakt, Respekt!

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Von den 22 GP-Fahrern im Startfeld 2026 haben sieben Piloten keine Möglichkeit auf einen Heimsieg, denn es gibt derzeit keinen Formel-1-WM-Lauf in Finnland, Argentinien, Neuseeland, Frankreich oder Thailand.

Lediglich fünf der 13 GP-Sieger im Feld haben ihr Heimrennen gewinnen können: Der Niederländer Max Verstappen (2021 bis 2023), der Monegasse Charles Leclerc (2024), der Brite Lewis Hamilton (2008, 2014 bis 2017, 2019 bis 2021 sowie 2024, neun Siege!), der Brite Lando Norris (2025) sowie der Spanier Fernando Alonso (Barcelona 2006 und 2013, dazu Valencia 2012).

Und wie gut haben die anderen Fahrer beim Heimrennen abgeschnitten? Hier unsere Übersicht.

Kimi Antonelli (Italien): Neunter 2025

Lewis Hamilton (Grossbritannien): Sieger 2008, 2014 bis 2017, 2019 bis 2021 sowie 2024

George Russell (Grossbritannien): Zweiter 2026

Charles Leclerc (Monaco): Sieger 2024

Lando Norris (Grossbritannien): Sieger 2025

Max Verstappen (Niederlande): Sieger 2021 bis 2023

Oscar Piastri (Australien): Vierter 2024

Isack Hadjar (Frankreich): kein Heimrennen

Liam Lawson (Neuseeland): kein Heimrennen

Pierre Gasly (Frankreich): Siebter 2021

Arvid Lindblad (Grossbritannien): Siebter 2026

Franco Colapinto (Argentinien): kein Heimrennen

Oliver Bearman (Grossbritannien): Elfter 2025

Gabriel Bortoleto (Brasilien): Ausfall 2025

Carlos Sainz (Spanien): Vierter 2022

Alex Albon (Thailand): kein Heimrennen

Esteban Ocon (Frankreich): Achter 2022

Nico Hülkenberg (Deutschland): Fünfter 2018

Fernando Alonso (Spanien): Sieger Barcelona 2006 und 2013 sowie Valencia 2012

Valtteri Bottas (Finnland): kein Heimrennen

Lance Stroll (Kanada): Siebter 2024

Sergio Pérez (Mexiko): Dritter 2021 und 2022

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