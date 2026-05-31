Trofeo Bandini für Mercedes-Star Kimi Antonelli: F1-WM-Leader wird geehrt

Wie schon sein Mercedes-Vorgänger Lewis Hamilton und sein Teamkollege George Russell vor ihm darf sich Kimi Antonelli über die Ehre freuen, zu den Preisträgern der Trofeo Bandini zu gehören. Der seit 1992 vergebene Preis, der in Gedenken an den 1967 in Monaco tödlich verunglückten Ferrari-Piloten Lorenzo Bandini verliehen wird, ehrt herausragende Leistungen im Motorsport.

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Die Feierlichkeiten des Tages begannen damit, dass Kimi nach Imola reiste, wo er sich mit Vertretern der örtlichen Behörden traf, bevor er im GT3-Auto seines Vaters durch die Innenstadt fuhr und die Menschenmenge begrüsste. Das Programm wurde anschließend in Faenza fortgesetzt, wo er die Fans auf der Piazza del Popolo begrüßte und sich mit dem Bürgermeister der Stadt traf.

Antonelli fuhr im GT3-Renner seines Vaters nach Brisighella Foto: Mercedes-Benz Group Antonelli fuhr im GT3-Renner seines Vaters nach Brisighella © Mercedes-Benz Group

Von dort fuhr der italienische Rennfahrer weiter nach Brisighella, der Heimatstadt von Lorenzo Bandini, wo er auf der Piazza Carducci vom Publikum herzlich empfangen wurde und auf der Piazza Marconi nach Reden von lokalen Würdenträgern und Vertretern der Veranstaltung offiziell die 33. Trofeo Bandini überreicht bekam. Die Feierlichkeiten endeten mit einem offiziellen Abendessen.

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Dank an Familie, Förderer und Team

«Es ist eine grosse Ehre, Teil dieser Veranstaltung zu sein und eine so besondere Auszeichnung zu erhalten. Heute hier zu sein, umgeben von so vielen Unterstützern und positiver Energie, macht diesen Moment noch bedeutungsvoller. Das ist ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, und ich bin unglaublich dankbar, es mit euch allen teilen zu dürfen», schwärmte der 19-jährige Mercedes-Pilot.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Kimi widmete die Auszeichnung seiner Familie, seinem Team und all jenen , die ihn auf seinem bisherigen Karriere-Weg unterstützt haben. «Eure Ermutigung und euer Vertrauen in mich haben den entscheidenden Unterschied gemacht, und ich bin jedem Einzelnen von euch zutiefst dankbar», erklärte der Rennfahrer aus Bologna.