Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Live-Ticker Barcelona-GP: Schlägt Mercedes-Star George Russell zurück?

George Russell konnte seit dem Saisonauftakt keinen GP-Sieg mehr einfahren. In Barcelona startet er von der Pole. Kann er diese in einen Sieg ummünzen? Die Antwort darauf gibt's hier im Live-Ticker.

Formel 1

George Russell nimmt den GP in Barcelona von der Pole-Position in Angriff
George Russell nimmt den GP in Barcelona von der Pole-Position in Angriff
Foto: Coates / XPB Images
George Russell nimmt den GP in Barcelona von der Pole-Position in Angriff
© Coates / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Stars starten gleich ins siebte Rennwochenende der Saison. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat sich Mercedes-Routinier George Russell mit der Eroberung der Pole-Position die beste Ausgangslage geschaffen. Er hat die Chance, zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt im Albert Park in Melbourne auf das oberste Podesttreppchen zu fahren.

Werbung

Werbung

Am anderen Ende des Feldes steht Fernando Alonso, der im Abschlusstraining der Langsamste war. Der Lokalmatador bekam nach der Zeitenjagd eine neue Antriebseinheit in seinen Aston Martin eingebaut. Deshalb wird er sein Heimspiel aus der Boxengasse in Angriff nehmen müssen.

Für die lokalen Fans lautet die grosse Frage: Wie weit schafft es der zweifache Champion nach vorne? Und die Fans von WM-Leader Kimi Antonelli, der sich mit der drittschnellsten Runde begnügen musste, werden sich ganz auf den Versuch des 19-jährigen Mercedes-Piloten konzentrieren, an die Spitze zu kommen. Dazu muss er nicht nur seinen Teamkollegen an der Spitze überholen, sondern auch seinen Vorgänger Lewis Hamilton, der im Ferrari einmal mehr eine Glanzleistung gezeigt hat. Hier gibt's das ganze Geschehen live mitzuverfolgen:

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

4

09

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM