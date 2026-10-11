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Riesige Chance vergeben: So schnell war Alvaro Bautista länger nicht mehr

Seit dem 22. Februar 2026 wartet der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista auf einen Podestplatz, in Estoril war er zum Greifen nahe. «Lieber so stürzen, als Achter werden», betonte er.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista schmiss seinen Podestplatz weg
Alvaro Bautista schmiss seinen Podestplatz weg
Foto: gold & goose
Alvaro Bautista schmiss seinen Podestplatz weg
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Angesichts seiner miserablen Saison vergisst man leicht, was Alvaro Bautista in der Superbike-WM erreicht hat: Zwei Titel, 129 Podestplätze in 270 Rennen und 63 Siege. Im zweiten Hauptrennen in Estoril hat nicht viel gefehlt, dann wäre es Podestplatz Nummer 130 geworden.

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Im Ducati-Werksteam musste Bautista nach der Saison 2025 seinen Sitz für Iker Lecuona räumen, anschließend dockte er beim besten Privatteam Barni Spark an. Mit Platz 3 im zweiten Hauptrennen auf Phillip Island startete der Routinier gut in die Saison, doch seit dem 22. Februar ist ihm kein Podestplatz mehr gelungen. In Assen preschte er im April dreimal auf Platz 4, seither kam Alvaro dem Podium nicht mehr nahe.

In Estoril zeigte Bautista über das Wochenende eine starke Entwicklung: Nach Platz 12 im Qualifying wurde er in den Rennen Neunter, Fünfter und – beinahe Dritter. «Das war nicht mal ein richtiger Fehler», meinte der 41-Jährige zu seinem Ausrutscher. «Ich hatte auch nicht das Gefühl am Limit zu sein, in vorangegangenen Runden war das mehr der Fall. Es ist schade, ich habe gezeigt, dass die Geschwindigkeit vorhanden war. Wir haben gekämpft und nie aufgegeben – diese Saison ist sehr hart für uns. Jeder sieht nur die Ergebnisse, aber wir hatten über das Jahr wirklich sehr viele Probleme. Und wenn sich mir eine Chance bot, versuchte ich zu zeigen, dass ich noch da bin.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

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Montella holte doppelt so viele Punkte wie Bautista

«Das tat weh», beschrieb Bautista seinen emotionalen Zustand nach dem Crash, körperlich war er okay. «Ich bevorzuge einen solchen Sturz gegenüber einem achten Platz», hielt er gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Wenigstens konnte ich das Rennen genießen, das Motorrad funktionierte mehr oder weniger akzeptabel. Ich konnte mit anderen Fahrern kämpfen, in anderen Rennen war das nicht der Fall.»

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Besonders bitter für den Spanier: Sein 15 Jahre jüngerer Barni-Teamkollege Yari Montella brauste diese Saison bereits 14 Mal aufs Podium und steht kurz davor WM-Bronze zu gewinnen: Vor den Rennen in Jerez am nächsten Wochenende hat er 53 Punkte Vorsprung gegenüber Verfolger Alex Lowes (Bimota) und es gibt nur noch 62 zu holen. Bautista hat nicht einmal die Hälfte der Zähler von Montella auf seinem Konto und ist damit Gesamtzehnter.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

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20

03

67

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

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Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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+25,584

1:35,876

9

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Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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8

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Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

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Jake Dixon

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Jake Dixon

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