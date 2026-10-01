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Nico Hülkenberg (Audi) über Punkte in Sepang: «Ich denke, das schaffen wir»

Nico Hülkenberg kehrt in Sepang/Malaysia auf eine ihm vertraute Formel-1-Rennstrecke zurück. Der Audi-Pilot macht sich begründete Hoffnung auf Punkte. Welche Rolle das Upgrade aus Baku dabei spielt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg in Sepang
Nico Hülkenberg in Sepang
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Sepang
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die Formel 1 kehrt an diesem Rennwochenende zu einer alten Bekannten zurück: Die Rennstrecke in Sepang/Malaysia ist in den 2026er-Kalender gerutscht, trägt dieses Jahr den Bahrain-GP aus. Zuletzt ist die Formel 1 2017 in Malaysia gefahren – die Routiniers der F1 kennen den Kurs also. Unter den zehn Fahrern, die bereits in Sepang F1 gefahren sind, ist auch Audi-Pilot Nico Hülkenberg. Der Deutsche blickt positiv auf das Rennwochenende, denn er hat gute Erinnerungen an Sepang. Hülkenberg: «Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe 2010 hier meine ersten F1-Punkte geholt.»

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In diesem Jahr sieht die Rennstrecke aber ein wenig anders aus. Das liegt auch daran, dass es kein Malaysia-GP ist, sondern ein Bahrain-GP. Wegen der Lage im Nahen Osten musste der Termin im April abgesagt werden, der Bahrain-GP wird jetzt in Malaysia nachgeholt. Dafür hat der Veranstalter in Bahrain viele Mitarbeiter und auch allerlei Drumherum nach Kuala Lumpur geflogen. Hülkenberg: «Es gibt hier im Paddock ein bahrainisches Gefühl mit dem Mobiliar und den Mitarbeitern.»

Hülkenberg über Sepang

Und was für ein Rennen erwartet der Audi-Pilot? «Es ist eine technische, flüssige Strecke mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit, aber auch ein paar Abschnitten mit niedriger Geschwindigkeit. Natürlich ist es heiß. Der Reifenverschleiß wird eine Rolle spielen. Ich denke, der Asphalt ist auch ziemlich uneben und anspruchsvoll. Am Sonntag wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen und einen Einfluss haben. Und natürlich das Wetter – es kann immer mal zu einem vereinzelten Monsunschauer kommen, der hier ziemlich schnell aufzieht. Es wird körperlich anstrengend, aber machbar.»

Im Artikel erwähnt

In Aserbaidschan hatte Hülkenberg auf den letzten Rennkilometern noch Platz 10 verloren, wurde am Ende Elfter und ging knapp punktlos aus. Für dieses Wochenende macht sich der Deutsche Hoffnung auf Zählbares.

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Punkte möglich?

Gefragt nach Punkten am Wochenende in Malaysia, sagte Hülkenberg: «Ich denke, das schaffen wir. Wir müssen natürlich gute Arbeit leisten und dürfen keine Fehler machen. Ich glaube, dass wir noch mehr Leistung aus dem Update herausholen können.»

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Das war bereits in Aserbaidschan am Auto, insgesamt in 14 Bereichen brachte Audi neue Teile mit. Hülkenberg: «In Baku fühlte es sich in den Kurven wie ein klarer Schritt nach vorne an. In Baku lagen unsere Probleme eher auf den Geraden und bei der Geschwindigkeit auf der Geraden, was dort natürlich ziemlich entscheidend ist. Hier und bei den nächsten Rennen ist es ein bisschen anders. Ich bin also optimistisch, dass wir konkurrenzfähig sein und uns wieder in die Punkte schieben können.» Eine Woche nach Malaysia wird noch in Singapur gefahren.

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