Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg (Audi) kennt Sepang: «Lohnt sich, auf Details zu achten»

Nach 2017 kehrt die Formel 1 am Wochenende erstmals nach Sepang zurück – mit dem Bahrain-GP. Wie die deutsche Audi-Mannschaft auf das Rennen blickt und wie die Chancen auf Punkte stehen.

Formel 1

Nico Hülkenberg in Baku
Nico Hülkenberg in Baku
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Baku
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wie stehen die Chancen von Audi auf Punkte im Bahrain-GP in Sepang am Wochenende? An den Klang müssen wir uns wohl alle noch gewöhnen, aber am Sonntag findet der Bahrain-GP in Malaysia auf dem Sepang International Circuit in Kuala Lumpur statt. Der ursprünglich für April geplante GP wurde im Frühjahr abgesagt – und wird nun in Malaysia nachgeholt. In Sepang fuhr die Formel 1 bis 2017 regelmäßig. Bedeutet, dass die Routiniers wie Nico Hülkenberg den Kurs kennen. Die vielen jungen Fahrer wie Gabriel Bortoleto aber nicht. Wie blickt das deutsche Audi-Team, das entsprechend und der aktuellen Namensgebung und mit selbst produziertem Motor noch nie in Malaysia gefahren ist?

Werbung

Werbung

Audi-Rennleiter Allan McNish: «Sepang wird für uns als Team eine ganz neue Herausforderung. Es wird spannend zu sehen, wie sich das Wochenende entwickeln wird.» In der Vorwoche in Aserbaidschan hatte Audi allerlei Upgrades am Auto, die aber noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten.

Bringt Sepang Upgrades besser zur Geltung

McNish: «Baku war ein weiterer Schritt auf unserem Weg nach vorne: Wir waren kurz davor, Punkte zu holen, und haben erneut eine gute Leistung gezeigt mit schnellen Boxenstopps und solider Teamarbeit. Wir sind alle gespannt darauf zu sehen, wie sich unser Paket auf einem traditionelleren Streckenlayout bewährt, das die Vorteile unserer Upgrades besser zur Geltung bringen dürfte.» Der Kurs in Baku war ja ein kniffliger Straßenkurs.

Im Artikel erwähnt

Trotz der langen Vollgas-Geraden ist McNish zuversichtlich, was die Charakteristik des Sepang International Circuit angeht. Der Schotte: «Wir gehen davon aus, dass diese Strecke besser zu uns passt. Daher ist es unser Ziel, uns in eine stärkere Position zu bringen und um Punkte zu kämpfen, nachdem wir diese am vergangenen Wochenende nur knapp verpasst haben.» Nico Hülkenberg hatte in Baku knapp Platz 10 verpasst, war entsprechend Elfter geworden.

Werbung

Werbung

Nico Hülkenberg 2017 in Sepang, damals für Renault
Nico Hülkenberg 2017 in Sepang, damals für Renault
Foto: XPB
Nico Hülkenberg 2017 in Sepang, damals für Renault
© XPB

TV-Programm

Apropos Hülkenberg – wie blickt der deutsche Pilot auf das Spontan-Comeback von Sepang in den Rennkalender? Hülkenberg gehört zu den zehn von 22 Fahrern im aktuellen Feld, die schon mal in Sepang gefahren sind.

Technische Passagen!

Hülkenberg: «Es ist keine Strecke, die von großen, spektakulären Kurven lebt, aber es gibt einige Abschnitte, die ziemlich technisch sind und bei denen es sich lohnt, auf die Details zu achten. Dazu kommen noch die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Das sorgt immer für eine interessante Herausforderung.»

Bortoleto kennt Kurs noch nicht

Für Hülkenbergs Kollegen Gabriel Bortoleto ist es das erste Mal in Sepang. Der Brasilianer sagt vor dem Rennen: «Die Strecke ist für mich neu, und es wird wichtig sein, die Trainings optimal zu nutzen, um alles über den Kurs zu lernen. Aber ich freue mich darauf, dort zu fahren. In den letzten Rennen waren wir nah an den Punkten dran, daher hoffe ich, dass wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen und wieder ganz vorne mitmischen können.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

51

1:38:02,143

1:44,916

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

51

+14,512

1:45,413

10

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

8

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

51

+31,159

1:46,849

6

08

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

51

+31,189

1:47,068

4

09

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

51

+31,929

1:46,978

2

10

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

55

51

+32,416

1:46,737

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM