Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Aprilia-Pilot Bezzecchi: Deshalb ist der Japan-GP ein Sprung ins Ungewisse

Zuletzt gelang Marco Bezzecchi (Aprilia) die Aufarbeitung der Schlappe beim Heim-GP in Misano. In Japan setzt «Bez» auf bekannte Stärken. Prognosen gab es vom WM-Dritten der MotoGP verlässlich keine.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi verehrt die Rennstrecke in Motegi
Marco Bezzecchi verehrt die Rennstrecke in Motegi
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi verehrt die Rennstrecke in Motegi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Werksfahrer Marco Bezzecchi – der Italiener wird auch in den kommenden Jahren im Aprilia-Outfit zu sehen sein – erlebt eine außergewöhnliche, um nicht zu sagen extreme Saison 2026. Nach einem lange anhaltenden Lauf zum Beginn der Kampagne wurde die Nummer 72 früh als klarer Favorit auf den Titel ausgerufen – auch weil Marc Marquez mit Verzögerung auf Drehzahl kam und Teamkollege Martin nun eher auf Konstanz setzte.

Werbung

Werbung

Bekanntlich ließ das MotoGP-Drehbuch keinen Bezzecchi-Durchmarsch zu. Nach Abflügen und Verletzung – und Comeback der Rivalen – wurde aus dem unangefochtenen WM-Spitzenreiter der WM-Dritte. Immerhin 42 Punkte fehlen dem Italiener vor den beiden Rennen in Motegi auf die alte Stammposition ganz vorne. Dazwischen rangiert noch der Weltmeister – immerhin 30 Zähler gilt es, auf Marc Marquez gutzumachen. Nicht zu vergessen, Pedro Acosta. Mit drei GP-Podien in Serie, gekrönt von Triumph in Spielberg, rückte der Spanier ebenfalls bis auf 30 Punkte heran.

Doch sich öffentlich Gedanken um die WM-Tabelle zu machen, das interessierte Marco Bezzecchi noch nie – und das bleibt auch so. «Bez» vor dem ersten Trainingstag in Motegi: «Für mich ist es ein Rennwochenende wie jedes andere – auch wenn ich die Strecke und Japan wirklich sehr liebe –, aber am Ende geht es nur um die Konzentration auf mich selbst.»

Im Artikel erwähnt

Marco Bezzecchi weiter: «Wie immer ist es sehr wichtig, gut reinzukommen, der Freitag hat einen hohen Stellenwert – und von da an müssen wir uns dann durch das Event arbeiten und immer besser werden. Ob neben uns dabei eine Aprilia oder eine KTM fährt, spielt gar keine Rolle.»

Werbung

Werbung

Blick auf die Straße

Auf alle Piloten wartet in Motegi eine frische Oberfläche der Rennstrecke: «Ich habe keine Vorstellung, was uns erwartet. Auch wegen des neuen Asphalts. Ich habe ihn mir angeschaut und er schaut fantastisch aus – aber dennoch ist es auch ein Sprung ins Ungewisse. Wir wissen nicht, wie der Belag mit den Reifen harmoniert – aber natürlich bin ich guter Dinge», so Bezzecchi nach der Inspektion vor Ort.

TV-Programm

Zudem betonte der Italiener eine auch in Motegi bedeutende Stärke seines Arbeitsgeräts: «Das Motorrad fühlt sich für mich sehr gut an, was die Kontrolle des Vorderrads angeht. Das Gefühl bei der Verzögerung und vor den Kurven ist wirklich sehr gut.». Zur Erinnerung: Trotz einiger flüssiger Passagen zählt der Kurs von Motegi mit drei brutalen Bremsphasen nicht zu den harmonischen Pisten – die Meister der Verzögerung standen hier meist im Vordergrund.

Martin räumte Bezzecchi ab: Drama im Sprint für das Aprilia-Werksteam
Martin räumte Bezzecchi ab: Drama im Sprint für das Aprilia-Werksteam
Foto: Gold and Goose
Martin räumte Bezzecchi ab: Drama im Sprint für das Aprilia-Werksteam
© Gold and Goose

Vor einem Jahr konnte Marco Bezzecchi die Qualitäten der RS-GP nur sehr bedingt umsetzen. Noch in Erinnerung ist der Abräumer durch den Teamkollegen in der ersten Kurve des Sprints. Trotz Schmerzen schaffte es Bezzecchi über die lange Distanz auf Platz 4 – doch nach dem Triumph des Ducati-Werksteams war der WM-Zug bereits abgefahren. Ein Szenario, das dem Bezzecchi nun in jedem Fall erspart bleiben wird.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Training

  8. Freies Training

  9. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien