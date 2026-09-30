Red Bull Racing in Sepang: Neuland für Hadjar, Erinnerungen für Verstappen

Nach dem erfolgreichen Aserbaidschan-Wochenende will man bei Red Bull Racing den Schwung aus Baku mit nach Malaysia nehmen, wo in diesem Jahr ausnahmsweise der Bahrain-GP stattfindet. Isack Hadjar ist noch ganz frisch zurück aus seiner Verletzungspause. Er hatte sich im Sommer beim Training einen Bruch am Handgelenk zugezogen, drei Rennen verpasst und dann in Baku vor einer Woche sein Comeback gefeiert – nach Maß! Der Franzose wurde starker Dritter, stand zusammen mit seinem Teamkollegen Max Verstappen oben auf dem Treppchen.

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Hadjar: «Das Wochenende in Baku war für uns wirklich positiv. Nach drei verpassten Rennen zurückzukehren und mein zweites Podium mit dem Team zu holen, war ein großartiges Gefühl. Und dass beide Autos auf dem Podium standen, war für alle ein riesiger Schritt nach vorne.»

Das Programm geht direkt stramm weiter. Am Wochenende in Sepang/Malaysia gefahren. Eine Rennstrecke, die Isack Hadjar nicht kennt. Er fährt erst seine zweite Formel-1-Saison, seit 2017 ist Malaysia nicht mehr im Rennkalender der Formel 1.

Hadjar-Premiere in Sepang

Hadjar: «Sepang scheint eine wirklich coole Rennstrecke zu sein, aber ich fahre dort zum ersten Mal. Daher liegt der Fokus darauf, mich im Laufe des Wochenendes hochzuarbeiten und es Schritt für Schritt anzugehen, so wie wir es in Baku getan haben. Die Upgrades haben dort gut funktioniert, was positiv war, aber Sepang hat einen anderen Streckenverlauf, daher müssen wir erst einmal abwarten, wo wir stehen.»

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Max Verstappen dagegen kennt den Kurs in Malaysia bestens. Er ist sogar der letzte Sieger von Sepang, gewann damals 2017 bei der Derniere der Strecke im regulären Rennkalender mit gerade mal 20 Jahren.

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Max Verstappen gewann 2017 in Kuala Lumpur Foto: XPB Max Verstappen gewann 2017 in Kuala Lumpur © XPB

Verstappen: «Das letzte Mal, als wir hier gefahren sind, war natürlich 2017, als ich meinen zweiten Grand Prix gewonnen habe. Daher gibt es viele schöne Erinnerungen, und wir können nun sehen, wie sich diese Fahrzeuggeneration auf dieser Strecke schlagen wird. Die Strecke ist ziemlich anspruchsvoll, aber schön zu fahren, mit einer Mischung aus Hochgeschwindigkeitsgeraden und scharfen Haarnadelkurven, und das Wetter scheint ebenfalls ziemlich unvorhersehbar zu sein. Es wird also interessant sein zu sehen, was die Woche bringen wird.»

Wie letzte Woche in Baku gab’s 2017 in Sepang übrigens auch ein Doppel-Podium für Red Bull Racing: 2026 in Aserbaidschan standen bekanntlich Verstappen und Hadjar auf dem Treppchen – vor neun Jahren in Malaysia waren es Verstappen und Daniel Ricciardo.

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