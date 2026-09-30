Bahrain-GP in Malaysia: Diese kuriosen Doppel-Rekorde sind möglich

Am Wochenende findet in der Formel 1 eine bislang einmalige Rennstrecken-GP-Kombination statt: Der Bahrain-Grand-Prix findet in Malaysia auf dem Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur statt. Der Bahrain-GP war ja eigentlich für den April in Sakhir auf dem Bahrain International Circuit geplant gewesen – wegen der Lage in Nahost wird er nun fernab des Königreichs am Persischen Golf nachgeholt.

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In Sepang fuhr die Formel 1 bis einschließlich 2017 – den Routiniers des Sports um Lewis Hamilton und Fernando Alonso ist der Kurs also noch bestens vertraut, auch wenn sich seitdem natürlich die Formel-1-Autos radikal verändert haben und auch die Streckengegebenheiten sich ein wenig gewandelt haben dürften. Die ungewöhnliche Kombi eines Bahrain-GP auf der Strecke in Kuala Lumpur schafft raum für kuriose Doppelrekorde der routinierten F1-Fahrer. Schauen wir mal, was theoretisch möglich wäre.

Szenario 1: Pole für Lewis Hamilton

Es wäre einmal Lewis Hamiltons erste (GP!-)Pole-Position mit Ferrari. Sollte es klappen, wäre diese Pole ein besonderer Doppel-Rekord: Nämlich Hamiltons sechste in Sepang (Rekordhalter aktuell mit fünf Poles, geteilt mit Michael Schumacher). Und seine vierte bei einem Bahrain-GP (aktuell mit drei Poles geteilter Rekord mit Max Verstappen und Sebastian Vettel). Einmalige Gelegenheit! Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte in Aussicht gestellt, dass Sepang dem Ferrari besser liegen dürfte als Baku.

Szenario 2: Ferrari-Sieg

Ferrari hat in Sepang bislang sieben Siege (Rekord vor Red Bull Racing mit fünf), beim Bahrain-GP ebenfalls. Ein Sieg am Wochenende würde also beide Rekorde ausbauen. Ein Hamilton-Sieg würde zudem seinen persönlichen Bahrain-GP-Rekord von fünf auf sechs ausbauen.

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Ein paar weitere besondere Marken könnten unterboten oder erreicht werden, ohne dass gleichzeitig die Geschichtsbücher von Bahrain und Malaysia angepasst werden müssen: Jüngster Pole-Setter in Malaysia ist derzeit Fernando Alonso mit 21 Jahren und 7 Monaten. Das könnte der 20-jährige Kimi Antonelli unterbieten. Jüngster Rennsieger in Sepang bleibt definitiv Max Verstappen (2017 mit 20 Jahren und einem Tag).

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Max Verstappen könnte mit einer weiteren Pole alleiniger Rekordhalter beim Bahrain-GP werden (aktuell wie oben geschrieben bei drei Poles und gleichauf mit Vettel und Hamilton). Charles Leclerc könnte mit einer weiteren Pole in der Bahrain-GP-Statistik mit den drei Rekordhaltern gleichziehen.

Noch eine Bestmarke, die (mit Blick auf die Leistung des Aston Martin) aber wohl nur im Reich der Träume fallen wird: Mit einem Sieg in Kuala Lumpur würde Alonso mit Sepang-Rekordsieger Vettel (4 Siege) gleichziehen.