Japan-Fan Bagnaia: «Ich liebe die Strecke, die Menschen und die Kultur»

Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) zuletzt in Spielberg mit den Rängen 6 und 7 ein besseres Rennwochenende. Der Red Bull Ring, auf dem der zweifache MotoGP-Weltmeister in der Königsklasse bereits drei Sonntagsrennen gewinnen konnte, liegt dem Italiener. «Es ist eine gute Strecke für mich – zum Glück bin ich sehr gut beim Bremsen, und in Österreich muss man einfach hart bremsen», lautete seine Erklärung.

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Auch der Twin Ring Motegi kommt Bagnaia entgegen. Letztes Jahr konnte er dort sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. «Ich hatte ein fantastisches Gefühl – ich war bei 100 Prozent und konnte meinen Fahrstil voll und ganz einsetzen.»

Japan: Gute Vibes für Bagnaia

Die japanische Rennstrecke hat einen neuen Asphalt bekommen. Auch das könnte Bagnaia helfen, denn er hat mit seiner Desmosedici in diesem Jahr insbesondere mit mangelndem Grip am Hinterrad zu kämpfen. «Jede Saison ist anders, daher habe ich für dieses Jahr keine Erwartungen», winkte der 29-Jährige ab. «Ich liebe die Strecke, ich liebe die Menschen, ich liebe die Kultur – das ist etwas, das mir immer gute Vibes gibt.»

«Tatsache ist, dass wir uns konzentrieren müssen, und realistisch gesehen ist das Ziel, um die Top-7 mitzukämpfen», ging Bagnaia mehr ins Detail. «Wir müssen den neuen Asphalt und die Unterschiede bei den Reifen verstehen und schauen, ob wir das Grip-Problem mit dem neuen Asphalt in den Griff bekommen können. Aber auf jeden Fall ist es wieder eine gute Strecke, um hart zu bremsen, daher denke ich, dass der Rückstand im Vergleich zu anderen Rennstrecken geringer ausfallen kann. Ich hoffe, morgen gut zu starten und ein gutes Gefühl zu haben.»

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