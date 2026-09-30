Techniktrouble: Al-Attiyahs verliert in Marokko Tagessieg und Gesamtführung

Davon profitierte der Südafrikaner Henk Lategan (Toyota) und holte den Tagessieg. Nachdem Al-Attiyah den Weltmeistertitel nach einem turbulenten Finale auf der letzten Etappe der Rallye Marokko 2025 verloren hatte, holte den Katarer das Pech noch einmal in der gleichen Veranstaltung ein. Wie sein Dacia-Teamkollege und engster Rivale um den WM-Titel Sebastien Loeb besitzt Al-Attiyah nun keine Chancen mehr in Marokko eine vordere Platzierung zu erreichen. Die Pechvögel von gestern und heute kamen gemeinsam ins Ziel, als Loeb die Schlusskilometer Al-Attiyah am Abschlepphaken mitzog.

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Nach dem gestrigen Tagessieg von Joao Ferreira konnte mit Henk Lategan ein weiterer Toyota-Fahrer den Tagessieg erringen. Der Südafrikaner erreichte nach knapp dreieinhalb Stunden mit nur 41 Sekunden Vorsprung auf Eryk Goczał die schnellste Zeit. Der junge Pole war der erste Fahrer einer starken Ford-Mannschaft, die gleich vier Raptors unter die ersten Sechs klassierte.

Der amtierende Weltmeister Lucas Morares hat die Gesamtführung übernommen Foto: A.S.0. Der amtierende Weltmeister Lucas Morares hat die Gesamtführung übernommen © A.S.0.

Dakar-Legende Carlos Sainz belegte den dritten Platz, gefolgt von Mattias Ekström (5.) und Nani Roma (6.). Dazwischen befindet sich der amtierende Weltmeister Lucas Moraes (Dacia) auf der vierten Position, der zusammen mit Pablo Moreno, dem üblichen Beifahrer von Cristina Gutierrez, die Gesamtführung übernommen hat.

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Zwischen Moraes und Lategan, den beiden Hauptaspiranten auf den Gesamtsieg, liegen gerade nur 28 Sekunden. Carlos Sainz (+2,43 min) und Mattias Ekström (+3:02 min) können sich gleichfalls noch gute Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnen.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Ivo Schützbach Weiterlesen

Das französische Century-Pilot Mathieu Serradori belegte nach einem perfekten Tag Platz fünf, den er auch in der Gesamtwertung inne hat. Sebastien Loeb verlor nach seinem Rückschlag von gestern mit einem Zeitverlust von über 2.40 Stunden auf der heutigen Etappe weitere 15 Minuten. Der Elsässer peilt nun die Punkte für Etappensiege an, um seine Führung in der WM zu verteidigen.

Die Toyota-Piloten Yazeed Al Rajhi/Dennis Zenz mit Technikproblemen Foto: A.S.O. Die Toyota-Piloten Yazeed Al Rajhi/Dennis Zenz mit Technikproblemen © A.S.O.

Nach dem Pech von Al-Attiyah und Loeb konnte Toyota-Pilot Seth Quintero, derzeit Dritter der Meisterschaft, die Chancen bisher nicht nutzen, um entscheidend Boden in Sachen WM-Titel gut zu machen. Der Amerikaner liegt nur auf dem siebten Gesamtrang, 6.33 Minuten hinter dem Führenden.

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Toyota-Pilot Yazeed Al Rajhi mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz lag an zehnter Stelle, als er wegen eines technischen Problems bei Kilometer 45 die heutige Etappe aufgeben musste..

In der Challenger-Kategorie führt Matthias Walkner im South Racing Can Am Maverick nach einem weiteren Tagessieg.

Stephane Peterhansel im Defender auf Platz zwei Foto: A.S.0. Stephane Peterhansel im Defender auf Platz zwei © A.S.0.

Die Stock-Kategorie der seriennahen Fahrzeuge gewann heute die Defender-Pilotin Sara Price vor ihrem Teamkollegen Stephane Peterhansel.

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Die dritte Wertungsprüfung führt morgen über 363 Kilometer wieder in einer Schleife um Zagaro.