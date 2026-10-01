Aaron Plessinger: Der «US-Cowboy» wechselt von KTM zu Triumph

Aaron Plessinger vollzieht einen spannenden Wechsel. Der US-Cowboy, der bei den Fans sehr beliebt ist, hat wie berichtet bei KTM Abschied genommen und wird ab kommender Saison im Werksteam von Triumph in der Supercross- und Motocross-Serie antreten. Der 30-jährige Routinier wird dort aller Voraussicht nach bei der Truppe von 5.11 Teamkollege des Dänen Mikkel Haarup, der die 450er-Triumph in der abgelaufenen Saison erstmals in den USA bewegt hat.

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Plessinger, der in der Saison 2024 in San Diego seinen ersten 450er-Supercross-Sieg holte, hat durchwachsene Jahre bei Red Bull KTM hinter sich, wurde immer wieder von Verletzungen eingebremst und konnte zuletzt weder im Supercross noch Outdoor um Top-Platzierungen fahren. Der «Motocross-Punk» verfügt über viel Erfahrung, er fuhr bei KTM in den vergangenen Jahren an der Seite von Ikonen wie Eli Tomac und Ryan Dungey.

2027 wird der Belgier Lucas Coenen die neue Speerspitze bei Red Bull KTM in den USA in der 450er-Klasse. Für Plessinger geht es dafür jetzt recht zügig: Der Plan sieht vor, dass er in den nächsten Tagen in Asien seinen ersten offiziellen Auftritt für Triumph absolvieren wird – Schauplatz wird ein internationales Händler-Event in Thailand sein.

Danach wird in der Team-Base in Atlanta im Bundesstaat Georgia am Setup für seine Motorräder gearbeitet. Auch der erste Renneinsatz wird noch in diesem Kalenderjahr über die Bühne gehen. Plessinger, der für KTM insgesamt 24-mal auf dem Podium stand, soll nämlich beim traditionellen Pariser Supercross in der La Defense Arena am 21. und 22. November erstmals vor großem Publikum auf der TF 450-X sitzen.

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