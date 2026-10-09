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Erbt Ferrari-Ass die Pole für den Singapur-Sprint? Das sagt Charles Leclerc

Charles Leclerc war im Sprint-Qualifying von Singapur nicht schnell genug, um sich die Pole fürs 21-Runden-Rennen zu sichern. Er war nur der Drittschnellste. Dennoch könnte er von der Pole losfahren.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc war im Sprint-Qualifying der Drittschnellste
Charles Leclerc war im Sprint-Qualifying der Drittschnellste
Foto: Bearne / XPB Images
Charles Leclerc war im Sprint-Qualifying der Drittschnellste
© Bearne / XPB Images

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Charles Leclerc stellte auf dem Marina Bay Street Circuit im zweiten Sprint-Qualifying-Segment sein Tempo unter Beweis. Der Ferrari-Pilot drehte die schnellste Runde und blieb damit knapp eine Zehntel schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Malaysia-Sieger Max Verstappen fehlten gar 0,267 sec auf die SQ2-Bestzeit des Monegassen.

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Verliert Max Verstappen die Pole?

Doch im dritten und entscheidenden Abschnitt war dann der Red Bull Racing-Star wieder das Mass aller Dinge: Er legte die 4,927 km lange Runde in 1:31,156 min zurück und schaffte es damit, sich die Pole zu sichern. Der Niederländer musste daraufhin aber bei den Regelhütern vorsprechen, denn ihm droht eine Strafe für sein SQ1-Überholmanöver an Lewis Hamilton unter gelber Flagge.

Damit könnte Leclerc die Pole erben – obwohl er im letzten Abschnitt nur der Drittschnellste war. Denn der vor ihm klassierte Mercedes-Pilot George Russell kann nicht nachrücken, er wird strafversetzt, weil in seinem Dienstwagen neue Motorteile eingesetzt werden, die das erlaubte Kontingent überschreiten. Leclerc gestand nach der Zeitenjagd: «Klar ist der dritte Platz keine schlechte Position, aber auf einer Strecke wie dieser willst du wirklich vom ersten Platz losfahren, denn das Überholen wird sehr schwierig werden.»

Im Artikel erwähnt

Ferrari fehlte das Tempo für den Kampf um die Spitzenplätze

Zu seiner Leistung im Sprint-Qualifying fasste der 28-Jährige zusammen: «Ich denke, ich habe am Ende die Zeit gefunden, die wir uns vorgestellt haben. Die anderen Fahrer haben aber einen etwas anderen Plan verfolgt und zwischen den schnellen Versuchen zwei Abkühlrunden gedreht, während ich nur eine einlegte. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dies irgendeine Entschuldigung für die Performance liefert. Es ist vielmehr so, dass wir in den letzten Rennen etwas Performance eingebüsst haben. Wir sind einfach nicht schnell genug, um jetzt aktuell um die Pole mitzukämpfen. Aber wer weiss, vielleicht können wir mit ein paar kleinen Anpassungen nach dem Sprint dann doch vorne ein Wörtchen mitreden, wenn es im GP-Qualifying um die Startaufstellung für den Sonntag geht.»

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