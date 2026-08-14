Lewis Hamilton, Charles Leclerc (Ferrari): Verbesserter Motor, 15 PS mehr?

Ferrari gibt nach der Sommerpause Vollgas: Fürs GP-Wochenende in den Niederlanden werden die Italiener ein neues Aerodynamik-Paket nach Zandvoort bringen, kurz darauf wird zum Heimrennen in Monza in Sachen Motor nachgelegt.

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Um die Lücke zu Leader Mercedes auch auf Power-Strecken wie Spa und Monza zu schliessen, macht der Traditionsrennstall aus Maranello vom so genannten ADUO Gebrauch, zum zweiten Mal in dieser Saison.

ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. Sie sollen dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance kriegen, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens 2 Prozent beim Verbrenner wird Herstellern ADUO gewährt.

Im Rahmen des Österreich-GP hat Ferrari eine verbesserte Version der Antriebseinheit zum Einsatz gebracht, der zweite Teil dieser Entwicklungsarbeit folgt nun in Monza.

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In Italien wird darüber spekuliert, dass der kraftvollere Motor 15 PS mehr leiste als die vorherige Triebwerksversion, das würde in Monza einem Gewinn von rund zwei Zehntelsekunden entsprechen.

Das letzte Evo-Paket von Ferrari kommt dann in Austin auf die Bahn.