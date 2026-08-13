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Ralf Schumacher zu Red Bull Racing & Max Verstappen: «Etwas ist zerbrochen»

Die Zukunft von Max Verstappen beschäftigt die ganze Formel-1-Welt. Die grosse Frage lautet: Bleibt der Niederländer bei Red Bull Racing an Bord? Sky-Experte Ralf Schumacher findet eine klare Antwort.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappens Zukunft beschäftigt auch Ralf Schumacher
Max Verstappens Zukunft beschäftigt auch Ralf Schumacher
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappens Zukunft beschäftigt auch Ralf Schumacher
© Red Bull Content Pool

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Dass die berufliche Zukunft von Max Verstappen ein Dauerthema im Formel-1-Fahrerlager ist, liegt nicht nur an den Auftritten des Red Bull Racing-Stars auf der Strecke. Auch neben der Bahn schürt der Niederländer mit seinen Aussagen zur neuen Formel 1 und zur Leistung seines Teams immer wieder die Befürchtungen, dass er den Rennstall aus Milton Keynes verlassen wird, um ein konkurrenzfähigeres Auto zu finden.

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Für Ralf Schumacher steht fest: Die Beziehung zwischen dem 28-Jährigen und seiner Mannschaft war auch schon besser. Im «Sky Sport»-Gespräch sagt der frühere GP-Pilot: «Also ich glaube, dass da wirklich ein bisschen was zerbrochen ist, und dieses ständige Hinterfragen: 'Ich gehe, ich bleibe, ich gehe, ich bleibe‘ ist irgendwann für das Team ermüdend.»

Ralf Schumacher warnt: Umstrukturierung dauert Jahre

Der Deutsche geht hart mit Red Bull Racing ins Gericht: «Eins ist klar: Das Team hat nicht abgeliefert. Man hat im vergangenen Jahr noch die Überreste von Adrian Newey verwaltet und konnte immer wieder darauf zurückgreifen. Jetzt hat das Auto ganz schlecht angefangen, das Update hat zwar halbwegs funktioniert, aber es ist ein sehr schwer zu fahrendes Auto.»

Deshalb sei er gespannt, was die Zukunft angeht. Mit Blick auf das Gerücht, dass Verstappen bei McLaren an Bord gehen könnte, erklärt der sechsfache GP-Sieger: «Lando Norris kann mit dem Auto gewinnen. Das heisst, Max geht davon aus, dass er mit dem Auto sogar noch besser sein kann. Die Frage ist: Hat Max Verstappen den Glauben daran verloren, dass Red Bull Racing es noch kann oder dass das Team für ihn zu lange braucht? Das darf man auch nicht vergessen. Eine komplette Umstrukturierung wie bei Red Bull Racing dauert einige Jahre.»

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