Gerüchte um Williams-Interesse von Pérez: Cadillac-F1-CEO Towriss reagiert

Dass Sergio «Checo» Pérez nach seinem Abschied vom Red Bull Racing Team eine einjährige Formel-1-Pause einlegte, lag nicht zuletzt daran, dass die Entscheidung für seinen Abgang sehr spät gefallen war. Der Mexikaner hatte zu diesem Zeitpunkt 281 GP-Einsätze bestritten und sechs GP-Siege erobert. 39 Mal stand er auf dem Treppchen.

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Mit diesem Erfahrungsschatz und Leistungsausweis stand er, der an der Seite von Max Verstappen mehr als einmal wertvolle Schützenhilfe im WM-Fight seines Teamkollegen geleistet hatte, bei einigen Teamchefs hoch im Kurs.

Sergio Pérez: Kandidat für die Sainz-Nachfolge

Pérez gönnte sich eine Pause von der Rennfahrerei, meldete sich aber in diesem Jahr in der Startaufstellung zurück. Im unterlegenen GP-Renner des Formel-1-Neueinsteigers Cadillac zeigte er verhältnismässig starke Auftritte, und das fiel nicht nur in den eigenen Reihen auf.

Der 36-Jährige aus Guadalajara ist entsprechend auf der Liste all jener Teamchefs, die möglicherweise ein Cockpit neu besetzen müssen. Dazu gehört auch Williams-Teamprinzipal James Vowles, der sich über einen möglichen Abgang von Carlos Sainz Gedanken machen muss. Zudem wird auch der Verbleib von Alex Albon nach dessen kritischen Aussagen zum Formtief seines Brötchengebers in Frage gestellt.

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Cadillac-F1-CEO Dan Towriss: Kein Zweifel am Verbleib von Sergio Pérez

Was sagt Cadillac zu den Gerüchten, dass Pérez bereits mit der Williams-Spitze verhandelt? Cadillac-F1-CEO Dan Towriss macht sich keine Sorgen. Er betont: «Checo ist ein unglaublicher Gewinn für unser Team. Er hat sehr gute Einsätze gezeigt und richtig Gas gegeben.»

«Ich bin mir sicher, dass er bei Cadillac bleibt, und wir lassen uns keinesfalls von Gerüchten ablenken. Wir haben grosses Vertrauen in unsere Beziehung zu Checo, und er wird auch im nächsten Jahr im Cadillac-Renner an den Start gehen», ist der 54-jährige Amerikaner überzeugt.