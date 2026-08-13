Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Gerüchte um Williams-Interesse von Pérez: Cadillac-F1-CEO Towriss reagiert

Das Gerücht, wonach Sergio Pérez Interesse an einem Wechsel zu Williams zeigt, macht im Formel-1-Fahrerlager die Runde. Was sagt Cadillac-F1-CEO Dan Towriss zum möglichen Abgang seines Schützlings?

Formel 1

Dan Towriss ist überzeugt: Sergio Pérez sitzt auch 2027 im Cadillac-Renner
Dan Towriss ist überzeugt: Sergio Pérez sitzt auch 2027 im Cadillac-Renner
Foto: Rew / XPB Images
Dan Towriss ist überzeugt: Sergio Pérez sitzt auch 2027 im Cadillac-Renner
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Dass Sergio «Checo» Pérez nach seinem Abschied vom Red Bull Racing Team eine einjährige Formel-1-Pause einlegte, lag nicht zuletzt daran, dass die Entscheidung für seinen Abgang sehr spät gefallen war. Der Mexikaner hatte zu diesem Zeitpunkt 281 GP-Einsätze bestritten und sechs GP-Siege erobert. 39 Mal stand er auf dem Treppchen.

Werbung

Werbung

Mit diesem Erfahrungsschatz und Leistungsausweis stand er, der an der Seite von Max Verstappen mehr als einmal wertvolle Schützenhilfe im WM-Fight seines Teamkollegen geleistet hatte, bei einigen Teamchefs hoch im Kurs.

Sergio Pérez: Kandidat für die Sainz-Nachfolge

Pérez gönnte sich eine Pause von der Rennfahrerei, meldete sich aber in diesem Jahr in der Startaufstellung zurück. Im unterlegenen GP-Renner des Formel-1-Neueinsteigers Cadillac zeigte er verhältnismässig starke Auftritte, und das fiel nicht nur in den eigenen Reihen auf.

Im Artikel erwähnt

Der 36-Jährige aus Guadalajara ist entsprechend auf der Liste all jener Teamchefs, die möglicherweise ein Cockpit neu besetzen müssen. Dazu gehört auch Williams-Teamprinzipal James Vowles, der sich über einen möglichen Abgang von Carlos Sainz Gedanken machen muss. Zudem wird auch der Verbleib von Alex Albon nach dessen kritischen Aussagen zum Formtief seines Brötchengebers in Frage gestellt.

Werbung

Werbung

Cadillac-F1-CEO Dan Towriss: Kein Zweifel am Verbleib von Sergio Pérez

Was sagt Cadillac zu den Gerüchten, dass Pérez bereits mit der Williams-Spitze verhandelt? Cadillac-F1-CEO Dan Towriss macht sich keine Sorgen. Er betont: «Checo ist ein unglaublicher Gewinn für unser Team. Er hat sehr gute Einsätze gezeigt und richtig Gas gegeben.»

TV-Programm

«Ich bin mir sicher, dass er bei Cadillac bleibt, und wir lassen uns keinesfalls von Gerüchten ablenken. Wir haben grosses Vertrauen in unsere Beziehung zu Checo, und er wird auch im nächsten Jahr im Cadillac-Renner an den Start gehen», ist der 54-jährige Amerikaner überzeugt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM