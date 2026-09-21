Aserbaidschan-GP in Baku im TV: Safety Car-Phasen fast garantiert
Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer wird am GP-Wochenende auf dem Baku City Circuit mit grosser Wahrscheinlichkeit viel zu tun haben – auf dem tückischen Strassenkurs kracht es immer wieder.
Der Grosse Preis von Aserbaidschan auf dem sündhaft schnellen, schwierigen Baku City Circuit hat Spektakel-Garantie: Mauerküsse sind an der Tagesordnung, und ein Einsatz von Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer ist so gut wie sicher.
Keine Regel ohne Ausnahme: 2016, bei der Premiere des WM-Laufs, damals als Grosser Preis von Europa, hatten die Fans wilde Action in der GP2 erlebt, vielleicht deshalb gingen die Formel-1-Stars nicht das volle Risiko ein. Das sollte sich bald ändern.
2017 musste Bernd Mayländer drei Mal ausrücken: In Runde 12 (der Wagen von Daniil Kvyat war stehengeblieben), in Runde 17 (Trümmer auf der Bahn vom Rennwagen Kimi Räikkönens), sowie in Runde 20 (Kollision der beiden Force India-Rennwagen, noch mehr Trümmer vom Ferrari Räikkönens).
Zwei Einsätze für Mayländer 2018: Gleich in Runde 1 (Kollision Ocon/Räikkönen, Sirotkin zwischen Alonso und Hülkenberg eingeklemmt, ebenfalls Kollision), dann in Runde 40 (Kollision der Red Bull Racing-Asse Max Verstappen und Daniel Ricciardo, Grosjean von der Bahn gesegelt).
2019 blieb Mayländer an der Box, es gab nur eine virtuelle Safety Car-Phase, als Pierre Gasly seinen Rennwagen in einem Notausgang stehenlassen musste.
Nach der Pause 2020 (wegen Corona) hatte Mayländer 2021 reichlich zu tun: Unfall von Lance Stroll nach Reifenschaden in Runde 30, Unfall von Max Verstappen nach Reifenschaden in Runde 48, dann sogar rote Flagge. Mayländer führte das Feld zum Re-Start.
2022 gab es eine virtuelle Safety Car-Phase, als der Ferrari von Carlos Sainz stehenblieb (Runde 9), danach eine weitere in Runde 33, dieses Mal quittierte der Wagen von Kevin Magnussen den Dienst.
2023 setzte Nyck de Vries sein Auto in die Mauer, dies in Runde 11. 2024 gerieten kurz vor Schluss des Rennens Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez aneinander.
2025 setzte Oscar Piastri seinen McLaren in eine Mauer, später kollidierten Williams-Fahrer Albon und Alpine-Pilot Colapinto.
Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.
Aserbaidschan-GP im TV
Donnerstag, 24. September
08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026
Freitag, 25. September
07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.00: ServusTV – Analyse Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Samstag, 26. September
06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt
11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen
11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen
12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ServusTV – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung
23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
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