Max Verstappen vor Monaco-GP: Wie will er nun Kimi Antonelli bezwingen?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen war nach der packenden Quali zum Monaco-GP richtig aufgekratzt: Platz 2 hinter Kimi Antonelli, nur um 43 Tausendstel geschlagen, damit hätte er selber nicht gerechnet. Und da gleitet einem ein Scherz viel geschmeidiger von den Lippe

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Auf die etwas merkwürdige Frage eines Journalisten, ob Max für Pole-Mann Kimi Antonelli einen guten Ratschlag habe, drehte sich Verstappen zum Italiener und sagte, ohne mit der Wimper zu zucken: «Einfach dran denken – wenn die Startampel erlischt, noch eine Sekunde warten mit Losfahren …»

Max, dann wieder ernst: «Die Starts in diesem Jahr sind recht unterschiedlich verlaufen, mal gucken, wie das am Sonntag wird.» Wie üblich verkopft Verstappen so etwas nicht.

«Im dritten Training waren wir noch weit von der Spitze entfernt. Mir war klar: Wenn wir alles richtig machen, dann können wir näher an der Spitze liegen und unter die besten Fünf fahren. Und dann kam ich der Pole ganz nahe. Auf eine solche Wende darf die ganze Mannschaft wirklich stolz sein. Zumal jeder weiss, wie wichtig die Startposition hier in Monte Carlo ist.»

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«Nun kommt der Start zum Grossen Preis auf uns zu. Wir haben an den ersten fünf GP-Wochenenden erlebt, dass die Starts ein wenig kniffliger sind als in den Jahren zuvor.»

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Die meisten Racer fragen sich, wenn sie eine Pole um zwei Wimpernschläge verpassen – wo zum Henker habe ich diese Zeit verloren? Aber Max meint: «Über so etwas zerbreche ich mir nie den Kopf. Wenn die Abstände so gering sind, dann liegst du mal vorne und beim nächsten Mal hinten, so läuft das im Leben. Ich bin mit meiner Runde zufrieden, auch wenn es nicht ganz gereicht hat.»

«Was mich gefreut hat: Endlich hat sich Formel-1-Fahren wieder so angefühlt wie es sich sollte. Erstmals in diesem Jahr hatten wir eine Quali, in welcher wir nach Herzenslust angreifen konnten und in der wir die Kurven in jenen Gängen attackieren konnten, wie es sein sollte. Leider ist das aber auf anderen Strecken nicht so.»

Zur Erinnerung: Die Formel 1 hat die verstellbare Aerodynamik für den Strassen-GP von Monaco deaktiviert, und auch die Motoreneinstellungen sind anders als sonst. Zudem ist das Laden der Batterie bei so vielen Bremszonen kein Problem. Auf kommenden Strecken wird dann das Energie-Management wieder ein ganz anderes sein.

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Max weiter: «Die Autos sind kompakter und leichter geworden, gemessen an den Vorjahresmodellen, das spürst du in Monaco besonders. Und auch die Reifen speziell an der Vorderachse sind besser als vor einem Jahr.»

Die vierte Pole von Kimi Antonelli hat Verstappen wenig verblüfft: «Jeder konnte schon in den Nachwuchsserien das Talent von Kimi erkennen. Aber die Formel 1 ist dann eine andere Hausnummer, und natürlich brauchst du auch das richtige Material um zu glänzen. Aber Antonelli hat schon im vergangenen Jahr gezeigt – wenn alles passt, dann liefert Kimi ab.»