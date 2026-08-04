Mutige Prognose von Steiner: Holt Aston Martin das Williams-Team noch ein?

Das Aston Martin Team erlebte bisher eine schwierige Saison. Die Mannschaft aus Silverstone startete mit unerwarteten Problemen ins Jahr, und schon bei den Vorsaison-Testfahrten wurde klar, dass der grüne Renner stark verbessert werden muss, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Entsprechend fällt die Erfolgsbilanz aus.

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Formel-1-Urgestein Fernando Alonso musste fünf Nullrunden hinnehmen, bevor er in Monaco als Zehnter ins Ziel kam und den ersten WM-Zähler für sein Team sammelte. Es blieb bisher der Einzige, denn Lance Strolls Zwischenbilanz fällt noch trauriger aus – der Kanadier schaffte es in den elf Grands Prix nur vier Mal ins Ziel – und kein einziges Mal in die Punkte.

Williams ohne Chance auf weitere Punkte?

Beim jüngsten Kräftemessen auf dem Hungaroring konnte das Duo aber einen deutlichen Fortschritt erkennen, auch wenn es mit den Plätzen 13 (Stroll) und 14 (Alonso) leer ausging. Grund für die stärkere Form war ein umfangreiches Upgrade-Paket, das die Mannschaft um Star-Designer Adrian Newey geschnürt hat. Und auch Motorenpartner Honda kündigte ein Upgrade für die Antriebseinheit an.

Deshalb ist Günther Steiner zuversichtlich, dass Aston Martin in der zweiten Saisonhälfte nochmals nachlegen wird. Der frühere Haas-Teamchef wagt im «The Red Flags»-Podcast sogar die mutige Prognose, dass die Grünen das Williams-Team noch überholen werden. Der Blick auf die WM-Tabelle verrät: Aston Martin hat derzeit einen Punkt, Williams hat elf Punkte. Steiner sagt dazu: «Ich glaube, dass sie das hinbekommen, denn ich denke, sie haben eine gute Chance, wenn der überarbeitete Motor kommt. Es wird noch genügend Rennen geben, um da und dort ein, zwei Punkte zu sammeln, um auf elf Zähler zu kommen. Und ich glaube nicht, dass Williams noch weitere Punkte holen wird.»

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