Bagger World Cup: Premiere für die Renn-Harleys auf der britischen Insel

In Silverstone startet auch der Harley-Davidson Bagger World Cup in die zweite Saisonhälfte. In Assen fand Ende Juni im Rahmen der MotoGP-WM das dritte Event der neuen Serie statt – insgesamt werden 2026 an sechs Wochenenden zwölf Rennen ausgetragen.

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Die Fans sahen in den ersten sechs Rennen des Bagger World Cups spannende Duelle um den Sieg. Trotz des noch überschaubaren Fahrerfeldes waren die Kämpfe mit den Renn-Harleys unterhaltsam – begleitet von einer einzigartigen Soundkulisse der mächtigen V2-Motoren.

Die Gesamtwertung führt derzeit der ehemalige MotoE-Pilot Eric Granado an. Der Brasilianer hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf Oscar Gutierrez. Mit 12 Punkten Abstand zum Spanier rangiert derzeit der junge Australier Archie McDonald auf Position 3. Auf Platz 4: Der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone.

Bagger World Cup: Enge Duelle und pures Racing Foto: Bagger World Cup Bagger World Cup: Enge Duelle und pures Racing © Bagger World Cup

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Bradley Smith mit Wildcard am Start

Es ist davon auszugehen, dass den Fans auch in Silverstone mit den 280-kg-Bikes ohne Traktionskontrolle eine ordentliche Show geboten wird. Um dem Ganzen eine zusätzliche Würze zu verleihen, wird auf der britischen Insel Lokalmatador Bradley Smith mit einer Wildcard an der Startlinie stehen. Der ehemalige MotoGP-Pilot freut sich auf die beiden Rennen vor heimischem Publikum. Dazu kommt, dass Smith im italienischen Team ParkinGO mit einer speziellen Silverstone-Lackierung antreten wird – um den ersten Besuch der Meisterschaft im Vereinigten Königreich zu feiern.

Bradley Smith freut sich auf sein Heimrennen in Silverstone Foto: Harley-Davidson Bradley Smith freut sich auf sein Heimrennen in Silverstone © Harley-Davidson

Max Toth ersetzt verletzten Cory West bei Saddlemen Race Development

In Silverstone wird im Bagger World Cup ein weiteres neues Gesicht antreten. Der US-Amerikaner Max Toth ersetzt im Team Saddlemen Race Development Cory West, der sich bei einem Trainingscrash im Rahmen der «King of the Baggers»-Serie der MotoAmerica Verletzungen zugezogen hatte. Toth ist ein aufstrebendes Talent im amerikanischen Straßenrennsport und verfügt auch über Erfahrung mit der Renn-Harley. Sein Debüt gab Toth bei den King of the Baggers in diesem Jahr, als er für die Stammfahrer von Saddlemen einsprang, während diese beim Mugello-Event des Bagger World Cups im Einsatz waren. In Silverstone wird Toth zum ersten Mal auf der weltweiten Bühne im Rahmen der MotoGP-WM an den Start gehen.

«Zunächst einmal möchte ich Cory nach seinem Sturz eine möglichst reibungslose und schnelle Genesung wünschen. Die Möglichkeit, im Rahmen des Harley-Davidson Bagger World Cups im MotoGP-Fahrerlager dabei zu sein, ist für mich und alle, die mich unterstützen, von enormer Bedeutung», freut sich Max Toth. «Ich möchte mich bei allen bei Saddlemen dafür bedanken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt und mich in ihr Projekt aufgenommen haben, und ich freue mich darauf, in Silverstone 110 Prozent zu geben und sofort voll durchzustarten!»



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Max Toth Foto: Bagger World Cup Max Toth © Bagger World Cup

Nach Silverstone werden in Aragon und Spielberg die letzten Kämpfe um Meisterschaftspunkte ausgetragen. Auf dem Red Bull Ring wird dann der Gesamtsieger des Harley-Davidson Bagger World Cups gekürt.