Nico Hülkenberg (Audi) vor dem Brasilien-GP: Die 10 Millionen Dollar-Frage

Wird Audi in der ersten Formel-1-Saison WM-Siebter? Die Rennmannschaft mit Chassis aus der Schweiz und Antriebseinheit aus Deutschland hat sich bis auf vier Punkte an Haas herangearbeitet. Grob gerechnet, bedeutet der Unterschied zwischen P7 und P8 in der Konstrukteurs-WM zehn Millionen Dollar Preisgeld.

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Die Chancen von Audi stehen gut: Die Mannschaft mit den vier Ringen hat in den vergangenen Läufen eine bessere Form gezeigt als Haas, und die beiden Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto brennen aufs Fahren.

Nico Hülkenberg sagt: «Mexiko verlief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Wir haben da etwas Hausaufgaben zu erledigen, aber das Schöne an aufeinanderfolgenden Rennen ist, dass man nicht viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Es geht direkt zum nächsten, von Mexiko nach Brasilien.»

«Brasilien ist immer eines meiner Lieblingsrennen des Jahres. Interlagos ist eine Strecke nach altem Schrot und Korn, mit einer grossartigen Atmosphäre und einigen ganz besonderen Erinnerungen für mich. Hier fuhr ich 2010 meine einzige Formel-1-Pole heraus, hier habe ich mit Force India ein Rennen angeführt. Interlagos ist eine kurze, intensive Runde und das Wetter kann immer einen Streich spielen, was die Sache interessant hält.»

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Gabriel Bortoleto sagt vor seinem Heim-GP: «Es war gut, mit ein paar Punkten aus Mexiko wegzukommen, besonders nach einem so herausfordernden Wochenende mit vielen Problemen im Training und wenig Fahrzeit.»

«Letztes Jahr war meine erste Erfahrung, vor heimischem Publikum zu fahren, und die Unterstützung, die ich erhielt, war unglaublich. Ich bin mit dem Traum aufgewachsen, solche Momente erleben zu dürfen, und jetzt, wo das alles Wirklichkeit ist, bedeutet mir das sehr viel.»

«Wir wissen, dass der Kampf im Mittelfeld immer sehr intensiv ist. Aber ich werde alles geben, um es zu einem guten Wochenende für das Team zu zeigen.»