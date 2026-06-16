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Österreich-GP auf dem Red Bull Ring: Ganz entspannt anreisen

Der achte Formel-1-WM-Lauf 2026 findet auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt. Wer ein wenig klug plant, der kann diesen Traditions-GP ganz entspannt geniessen.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Die Fans können ganz entspannt zum Grand Prix anreisen
Die Fans können ganz entspannt zum Grand Prix anreisen
Foto: Red Bull Ring
Die Fans können ganz entspannt zum Grand Prix anreisen
© Red Bull Ring

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Wer den Österreich-GP 2026 am Red Bull Ring mit einer angenehmen Anreise verknüpft, darf sich auf ein perfektes Formel-1-Wochenende freuen. Besucher sollten bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Bestens bewährt haben sich in den vergangenen Jahren regionale

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Shuttles, überregionale Bustransfers mit Haltestellen in mehreren Bundesländern sowie die Anreise mit der Bahn.

Wer mit dem Auto zur Formel 1 anreist, kann sich auf ein bewährtes PKW-Verkehrskonzept verlassen. Aus Wien kommend ist die S6 Semmering Schnellstraße rund um das Rennwochenende an mehreren Streckenabschnitten nur einspurig befahrbar. Am Semmering und beim Knoten St. Michael im Bereich Leoben muss aufgrund von Baustellen in beiden Fahrtrichtungen mit Verzögerungen gerechnet

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werden.

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Von Oberösterreich kommend empfiehlt es sich, bei Trieben abzufahren (Beschilderung folgen), um den Knoten St. Michael zu umgehen. Eine längere Anreisedauer ist vor allem am Samstag und Sonntag einzuplanen und deshalb eine Ankunftszeit vor 08:00 Uhr dringend empfohlen. Teilnehmer des Individualverkehrs sollten die Sitzplätze ihrer Fahrzeuge voll ausnutzen und der Beschilderung bis zum Parkplatz folgen. Motorradfahrern steht ein zentraler

Motorrad-Parkplatz mit Biker-Garderoben zur Verfügung.

Als Alternative stehen für eine entspannte Anreise öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Sowohl regionale Shuttles als auch überregionale Bustransfers sind eingerichtet. Am Rennwochenende können Fans in mehreren Bundesländern zusteigen. Am Quali-

Samstag und am GP-Sonntag sind zusätzliche City-Shuttles im Einsatz. Alle Infos zur Buchung und die F1-Haltestellen 2026 unter www.redbullring.com/f1shuttle.

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Mit Zug und Fahrrad zum Grand Prix. Vor allem aus Wien empfiehlt sich die Anreise mit den überregionalen F1-Shuttles – oder mit dem Zug: Der Zielbahnhof für den Austrian Grand Prix ist Knittelfeld. Von dort geht es mit kostenlosen Shuttlebussen zum Red Bull Ring. Die Busse fahren von Freitag bis Sonntag, 07:00 bis 20:00 Uhr im 20-

Minuten-Takt, 20:00 bis 23:00 Uhr im 30-Minuten-Takt (Sonntag bis 20:00 Uhr).

Wer sein Rad dabei hat, für den geht es weiter zu Fahrradabstellplätzen rund um das Grand-Prix-Areal. Alternativ dazu steht für Autofahrer mit Radträger bei der Therme Fohnsdorf ein Park & Bike Parkplatz zur Verfügung, der über die S36-Abfahrt Judenburg-

Ost erreichbar ist. Gekennzeichnete Radwege weisen den Weg zur Formel 1.

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Für Camper ist es empfehlenswert, bereits am Mittwoch oder Donnerstag zum Spielberg aufzubrechen. Für eine möglichst optimale Anreiseverteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36

Murtal Schnellstraße durch Beschilderungen geführt. Die Abreise ist am Sonntag ab 20:00 Uhr möglich.

Alle Infos zum Österreich-GP sowie Tickets gibt es unter

www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.

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