Seitenwagen-Weltmeisterschaft: Live-Streaming von den Rennen in Pau Arnos

Sechs Wochenende umfasst die diesjährige Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Nach Le Mans in Frankreich und Grobnik/Rijeka in Kroatien trifft sich am kommenden Wochenende die Gespann-Elite in Pau Arnos. Die im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine gelegene Rennstrecke findet sich zum ersten Mal als WM-Austragungsort im Rennkalender.

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Der mit 3,030 Kilometer vergleichsweise kurze Circuit Européen Pau-Arnos, der im Uhrzeigersinn befahren wird, weist sechs Links- und sieben Rechtskurven auf. Die Besonderheit der Streckenführung ist die auf der Rückseite der Start- und Zielgeraden gelegene Schikane, die der berühmten Corkscrew-Kurve in Laguna Seca nachempfunden ist.

Auf dem unweit der französisch-spanischen Grenze gelegenen Kurs werden regelmäßig Rennen zur Französischen Meisterschaft ausgetragen. Eine Prädikatsveranstaltung der Gespanne fand erst einmal statt. 1993 gewann der bereits verstorbene Kevin Webster - er war der jüngere Bruder von Serien-Weltmeister Steve Webster - und sein Beifahrer Gary Broadley einen Lauf zur Europameisterschaft.

Für alle Fans des Seitenwagen-Rennsports, die nicht in den Südosten Frankreichs reisen können, gibt es auf FIM-TV bzw. YouTube die Möglichkeit, die Rennen bequem von zuhause live zu verfolgen. Das Sprintrennen über 16 Runden steht am Samstag um 18.40 Uhr MESZ auf dem Programm, das Hauptrennen über 26 Runden wird am Sonntag um 17.45 Uhr MESZ gestartet.

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