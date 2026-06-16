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Fenton Seabright vom Hickman-Team: Ein Podium-Triumph zum Geburtstag

Bereits in Aragón feierte das Triumph-Team von Roadracer Peter Hickman einen großen Erfolg. Vorzeigepilot Fenton Seabright fuhr in Misano an seinem Geburtstag einen weiteren Podestplatz ein.

Von

Kay Hettich und Stephan Moosbrugger

Sportbike-WM

Fenton Seabright feiert sein zweites Sportbike-Podium
Fenton Seabright feiert sein zweites Sportbike-Podium
Foto: Gold & Goose
Fenton Seabright feiert sein zweites Sportbike-Podium
© Gold & Goose

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In der abgeschafften 300er-WM war Fenton Seabright nicht gerade das, was man unter einem Podiumskandidaten versteht. Als WM-13. war 2023 seine beste Saison und in 48 Rennen gelangen dem 24-Jährigen lediglich sechs einstellige Ergebnisse. Zwei Pole-Positionen und vier schnellste Rennrunden belegten jedoch, dass durchaus Speed im Engländer schlummert.

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In der neuen Sportbike-WM gelingt es Seabright zunehmend, sein Potenzial regelmäßiger unter Beweis zu stellen. In Aragón gelang dem Triumph-Piloten im ersten Lauf als Dritter die erste Podiumsplatzierung und am vergangenen Wochenende in Misano wiederholte er dieses Finish – und das an seinem Geburtstag!

Beinahe wären es sogar zwei Podestplätze geworden, denn im ersten Rennen kreuzte er mit geringem Rückstand als Vierter die Ziellinie. «Ja, aber ich bekam eine Strafe aufgebrummt und wurde als Sechster gewertet», erklärte Seabright SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Stephan Moosbrugger. «Dafür fuhr ich die schnellste Rennrunde und konnte am Sonntag von der Pole starten. Mit Startplatz 1 und dem Podestplatz war das ein schöner Geburtstag. Aber es war kein einfaches Rennen. Wir waren eine große Gruppe mit neun oder zehn Fahrern. Ich hatte mich in eine gute Position gebracht, wurde auf der Gegengeraden noch von Salvador überholt. Am Ende glaube ich, war es mein bisher bestes Rennen.»

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WM-Leader David Salvador (Kawasaki) holte in Misano einen Sieg und einen vierten Platz. «Ich fühlte mich das Rennen über hervorragend auf dem Bike. Am Kurvenausgang hatte ich etwas Wheelspin, was wahrscheinlich an der deutlich höheren Temperatur lag. Wir haben am Motorrad seit Samstag nichts mehr verändert, aber es gibt nichts zu bereuen. Mein Team hat super gearbeitet. Die Ergebnisse bestätigen unsere Anstrengungen und unsere Fortschritte. Ich denke, wir können uns allmählich das oberste Treppchen vornehmen.

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Seabright fährt für das Team von TT-Racer Peter Hickman. «Er hat so viel Erfahrung und wahrscheinlich habe ich den schnellsten Teamchef. Er macht überhaupt keinen Druck und gibt mir Zeit, mich zu entwickeln. Ich könnte mir keinen besseren Boss wünschen.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

20:47,645

1:43,202

25

02

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

12

+0,039

1:43,176

20

03

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

12

+0,148

1:42,966

16

04

Filippo Bianchi

Team MMP Velocita

Filippo Bianchi

25

12

+0,942

1:43,043

13

05

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

12

+1,055

1:43,100

11

06

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

6

12

+1,097

1:43,264

10

07

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

12

+1,167

1:42,697

9

08

Marco Gaggi

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

Marco Gaggi

43

12

+1,359

1:43,243

8

09

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+1,523

1:43,144

7

10

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

12

+3,772

1:43,141

6

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