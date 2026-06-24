Pedro Acosta: Ducati Lenovo präsentiert den Nachfolger von Pecco Bagnaia

Es geht Schlag auf Schlag vor dem MotoGP-Wochenende in Assen: Am 23. Juni verkündete Ducati die Vertragsverlängerung mit Weltmeister Marc Marquez, am 24. Juni wurde Pecco Bagnaia gewürdigt – der Italiener wird die Roten nach dieser Saison verlassen. Bereits zwei Stunden später wurde sein Nachfolger präsentiert: Pedro Acosta, der bis Ende 2026 bei KTM unter Vertrag steht, wird 2027 und 2028 an die Stummel der Desmosedici mit 850 ccm greifen.

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«Pedro ist der ideale Kandidat für die Zukunft des Ducati-Lenovo-Teams. Nach der Bestätigung von Marc wollten wir das Desmosedici-GP-Entwicklungsprojekt um einen jungen und schnellen Fahrer ergänzen», betonte Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Pedro ist nicht nur ein unbestrittenes Talent, sondern hat auch eine außergewöhnliche Reife bewiesen. In knapp sechs Jahren in der Meisterschaft hat er zwei Titel in den kleineren Klassen gewonnen und in der MotoGP wirklich überzeugende Leistungen gezeigt. Seine Ankunft im Team wird für alle ein Ansporn sein; er wird uns helfen, weiterzuwachsen, und wir werden ihn auf seinem Weg zur vollen Reife als Fahrer unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass sein Beitrag – mit der Unterstützung unseres Teams und der nötigen Zeit – sicherlich einen weiteren Schritt nach vorne in Bezug auf Leistung und Ziele gewährleisten wird.»

Der Deal ist keine Überraschung. Dass Acosta nächstes Jahr bei Ducati andocken wird, stand schon lange fest – nur jetzt ist es offiziell. Den Weg frei gemacht hat die neue Übereinkunft der MotoGP mit den fünf Herstellern für die nächsten fünf Jahre, die im Rahmen des Tschechien-GP am vergangenen Wochenende offiziell verkündet wurde.

Der 22-jährige Acosta holte 2021 den Titel in der Moto3-WM, 2023 triumphierte er in der Moto2. 2024 wechselte der junge Spanier in die MotoGP. In seiner Rookie-Saison fuhr er bei Tech3 eine KTM RC16. Er holte fünf GP-Podestplätze und Gesamtrang 6. 2025 folgte die Beförderung ins KTM-Werksteam. Auch letztes Jahr waren es in den Sonntagsrennen insgesamt fünf Podestplätze. Die Saison 2025 beendete Acosta auf Gesamtrang 4. In diesem Jahr schaffte er in Thailand seinen ersten Sprintsieg. Derzeit liegt Acosta in der WM-Tabelle auf Position 6.



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«Pedro ist zweifellos einer der talentiertesten jungen Fahrer im MotoGP-Fahrerlager. Mit gerade einmal 22 Jahren ist er genau der Fahrer, mit dem ein neues und spannendes Kapitel geschrieben werden kann», meinte Ducati-CEO Claudio Domenicali. «Wir mochten ihn schon immer und verfolgen seine Karriere bereits seit einiger Zeit – sowohl wegen seiner Erfolge auf der Rennstrecke als auch wegen seiner direkten und unkomplizierten Art, die die Ducatisti sicher in ihren Bann ziehen wird, sobald er das rote Trikot trägt. Wir glauben, dass er an der Seite von Marc die ideale Ergänzung für ein Team darstellt, das – aufbauend auf seiner Geschichte und den in den letzten Jahren erzielten Ergebnissen – auch in Zukunft eine führende Rolle spielen und für Ducati-Fans auf der ganzen Welt eine Quelle der Bewunderung, des Respekts und der Unterstützung bleiben will.»

Übrigens: Da es noch kein Foto von Pedro Acosta in den Ducati-Lenovo-Farben gibt, hat der Hersteller aus Bologna nur eine Silhouette ihres zukünftigen Fahrers mitgeschickt. Daneben steht der Text «Welcome on board, Pedro» geschrieben.

Zudem veröffentlichte Ducati ein amüsantes Video auf YouTube, das Gigi Dall'Igna und Sportdirektor Mauro Grassilli zeigt, wie die beiden ihren nächsten Fahrer auswählen. Am Ende bleibt bei beiden ein Kärtchen mit einem Hai übrig. Willkommen, «Hai von Mazarrón»!

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