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Teamchef Fred Vasseur verrät: Darauf konzentriert sich Ferrari in São Paulo

Die Stimmung bei Ferrari war nach dem Mexiko-GP im Keller. Das Duell von Charles Leclerc und Lewis Hamilton sorgte für Ärger bei Fred Vasseur. Nun blickt der Teamchef nach vorne aufs nächste Rennen.

Formel 1

Teamchef Fred Vasseur weiss, was Ferrari in São Paulo tun muss
Teamchef Fred Vasseur weiss, was Ferrari in São Paulo tun muss
Foto: Patching / XPB Images
Teamchef Fred Vasseur weiss, was Ferrari in São Paulo tun muss
© Patching / XPB Images

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Obwohl Ferrari auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez das schnellste Auto hatte, kam keiner der beiden roten Renner zuerst ins Ziel. Der Sieg ging an Max Verstappen, der von einem Zweikampf der Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc und Lewis Hamilton profitierte, der sich kurz nach dem Löschen der Startampel in der vierten Kurve ereignete.

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Beide Scuderia-Söldner waren nach dem Rennen schlecht gelaunt, und auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur war nach dem Fallen der Zielflagge ausser sich, sprach von fehlendem Respekt gegen die Mannschaft und kündigte eine eingehende Nachbesprechung des Rennens an. Diese ist nun offenbar erfolgt und nun fokussiert sich der älteste GP-Rennstall der Welt auf das nächste Kräftemessen, das bereits in dieser Woche in Interlagos über die Bühne geht.

Wetterwarnung von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

Der Franzose sagt: «Wir sind froh, weniger als eine Woche nach dem Mexiko-GP wieder auf die Strecke gehen zu können. Beim letzten Rennen haben wir gezeigt, dass wir bei der Performance des Autos in die richtige Richtung gehen. Nun steht das Rennen in São Paulo auf dem Programm und die Strecke in Interlagos ist eine echte Herausforderung.»

Im Artikel erwähnt

«Die Runde ist kurz und die Höhenunterschiede machen die Arbeit genauso knifflig wie die Vielzahl unterschiedlicher Kurven. Hinzu kommt auch noch, dass das Wetter das Wochenende noch unvorhersehbarer machen kann», warnt der Ingenieur, und betont: «Wir müssen von Session zu Session unsere Konkurrenzfähigkeit aufbauen und uns darauf konzentrieren, alle Chancen, die sich uns bieten, bestmöglich zu nutzen.»

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