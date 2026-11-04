Max Verstappen darf sich freuen: Brasilien-GP mit vielen Wetter-Kapriolen
Auf nasser Bahn hat Max Verstappen in Interlagos seine Gegner wie Anfänger aussehen lassen. Und am kommenden Wochenende spielt das Wetter zum Traditionsrennen in Brasilien ziemlich verrückt.
Das kann ja lustig werden: Beim kommenden Formel-1-WM-Lauf in Brasilien warnen die Meteorologen – Gewitter am Samstag-Nachmittag (also wenn in Interlagos die Quali gefahren werden sollte), Regen am Sonntag.
Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird’s gerne hören: Auf nasser Bahn hat er im Autódromo José Carlos Pace herausragende Rennen gezeigt.
Falls es am Samstag wirklich so tückisch wird, wie die Wetterfrösche quaken, dann hat die Formel 1 Plan B in der Schublade: Mit einer Qualifikation am Sonntag vor dem Rennen.
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Freitag, 6. November
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12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Training
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15.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
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15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Training
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17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
18.40 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
18.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
19.00 GP-Qualifying
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying
21.00 Sky Sport F1 – Kimi: Ein Wochenende mit Antonelli
21.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
23.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
Sonntag, 8. November
06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo 2025
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09.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko 2026
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
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13.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind
14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
15.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität
16.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
17.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)
19.40 ServusTV – Analysen
19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
21.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
23.55 ORF 1 – Wiederholung Rennen
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