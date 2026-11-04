Max Verstappen darf sich freuen: Brasilien-GP mit vielen Wetter-Kapriolen

Das kann ja lustig werden: Beim kommenden Formel-1-WM-Lauf in Brasilien warnen die Meteorologen – Gewitter am Samstag-Nachmittag (also wenn in Interlagos die Quali gefahren werden sollte), Regen am Sonntag.

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Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird’s gerne hören: Auf nasser Bahn hat er im Autódromo José Carlos Pace herausragende Rennen gezeigt.

Falls es am Samstag wirklich so tückisch wird, wie die Wetterfrösche quaken, dann hat die Formel 1 Plan B in der Schublade: Mit einer Qualifikation am Sonntag vor dem Rennen.

Wir halten Sie hier bei SPEEDWEEK.com über alles Wichtige auf dem Laufenden und präsentieren als Service die wichtigsten Sendetermine der TV-Kollegen.

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Grosser Preis von São Paulo im TV

Freitag, 6. November

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko 2026

08.00 Sky Sport F1 – Singapur-Sprint 2026

10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der USA 2026

12.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo 2025

14.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko 2026

16.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Training

16.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Training

16.30 1. Training

18.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

19.35 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Training

19.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Training

20.00 2. Training

21.20 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Ayrton Senna

21.40 Sky Sport F1 – Top 10: Lewis Hamiltons beste Pole-Runden

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Training

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Training

Samstag, 7. November

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Training

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Training

09.00 Sky Sport F1 – Formel-1-Legenden: Ayrton Senna

09.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

10.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo 2025

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Training

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Training

15.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

15.10 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Training

15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Training

15.30 3. Training

17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.40 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

18.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 GP-Qualifying

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Kimi: Ein Wochenende mit Antonelli

21.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

Sonntag, 8. November

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo 2025

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko 2026

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

13.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

13.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität

16.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

17.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)

19.40 ServusTV – Analysen

19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.55 ORF 1 – Wiederholung Rennen