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Toto Wolff über Kimi Antonelli (Mercedes): «Er bereitet uns graue Haare»

Kimi Antonelli ist schnell, macht es aber oft extraspannend. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Er bereitet uns graue Haare. Aber vielleicht ist es genau das, was ihn so schnell macht.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli in Madrid
Kimi Antonelli in Madrid
Foto: XPB
Kimi Antonelli in Madrid
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Kimi Antonelli ist diese Saison kaum zu bremsen – macht es aber trotzdem immer wieder richtig spannend! In Madrid sorgte er bei seinem Mercedes-Team kurz vor Ende des Spanien-GP für Schweißausbrüche und graue Haare, als er wenige Runden vor Schluss die Bande touchierte.

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Antonelli war in Madrid temperamentvoll unterwegs. Schon früh im Rennen war der 20-jährige Italiener bei zwei Überschreitungen der Streckenbegrenzung. Nach dem Virtuellen Safety-Car in Runde 15 war er bereits bei zwei Ausflügen zu weit über den Streckenrand hinaus. Mit einer weiteren hätte es eine schwarz-weiße Flagge gegeben, beim nächsten Mail eine Zeitstrafe. Mit einer blitzschnellen Reaktion und reibungsloser Kommunikation mit Renningenieur Peter Bonnington beim Virtuellen Safety-Car hatte er die Führung erobert (boxenstoppbereinigt). Es stand also der Sieg auf dem Spiel.

In Runde 52 funkte Antonelli ans Team

Wenige Runden vor Schluss touchierte Antonelli dann die Mauer, er funkte an sein Team: «Ich habe am Eingang zu Kurve 7 die Wand berührt» und bat darum, die Daten des Autos zu überprüfen. Zum Glück war alles in Ordnung, Antonelli konnte den Sieg über die Linie bringen. Der Italiener macht es mit seinem turbulenten und risikoreichen Stil immer wieder spannend.

Im Artikel erwähnt

Wolff kriegt graue Haare

Sein Teamchef Toto Wolff sagte nach dem Rennen: «Ich habe gerade mit seinem Vater darüber gesprochen. Wir haben sofort Witze gemacht: So ist Kimi eben. Er schafft es einfach nicht, die richtigen Linien zu fahren. Wir mussten ihm immer wieder einhämmern, dass er nicht über die weißen Linien fahren darf. Selbst nach Monza – und in Monza war ja Erster und ist immer noch über die Linien gefahren und hat das Auto ins Schleudern gebracht. Und genauso ist es mit den Streckenbegrenzungen. Irgendwann habe ich gesagt: Siehst du das denn nicht alles im Auto? Und so haben wir darüber gelacht. Und heute, sechs Runden vor Schluss, sagt er: ‚Schau mal am Auto nach, ich habe die Mauer gerammt.‘» Mit einem Lachen sagte Wolff: «Er bereitet uns graue Haare. Aber vielleicht ist es genau das, was ihn so schnell macht.»

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Mit seinem achten Sieg der Saison hat Kimi Antonelli seine Führung in der WM-Wertung ausgebaut. Er liegt nun 81 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell und 101 Zähler vor Lewis Hamilton (Ferrari). Er ist derzeit auf dem besten Weg, der jüngste F1-Weltmeister aller Zeiten zu werden.

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

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Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

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+1 Runde

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2

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Nico Hülkenberg

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Nico Hülkenberg

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