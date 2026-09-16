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Luca Schmidt: Der Seitenwagen-Beifahrer, dem die Weltmeister vertrauen

Nachdem er bereits im Seitenwagen der Weltmeister Pekka Päivärinta und Markus Schlosser einen fehlerlosen Job verrichtet hat, wird Luca Schmidt in Assen an der Seite von Champion Tim Reeves «turnen».

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Zweimal Vize-Weltmeister: Luca Schmidt (li.) und Markus Schlosser
Zweimal Vize-Weltmeister: Luca Schmidt (li.) und Markus Schlosser
Foto: Helmut Ohner
Zweimal Vize-Weltmeister: Luca Schmidt (li.) und Markus Schlosser
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Die Dienste von Luca Schmidt sind in der Seitenwagen-Weltmeisterschat gefragt. Wenn der junge Thüringer nicht gerade eine Verpflichtung für eine ganze Saison hat, ist er einer der ersten Beifahrer, die angefragt werden, wenn Not am Mann ist.

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So sprang er 2023 in Estoril kurzfristig beim fünffachen Weltmeister Pekka Päivärinta ein, weil Ilse de Haas verhindert war. Die finnisch-deutsche Paarung harmonierte auf Anhieb und sicherte sich den Sieg im Sprintrennen. Das Hauptrennen beendeten sie an der vierten Position.

Nicht zuletzt durch diese Leistung wurde Schmidt vom Schweizer Weltmeister Markus Schlosser verpflichtet. Als sie sich Ende 2025 wieder trennten, hatten sie acht WM-Läufe gewonnen und zweimal die Saison als Vize-Weltmeister beendet.

Im Artikel erwähnt

Nachdem er Anfang 2026 in Le Mans beim Australier Corey Turner dessen verletzten Bruder Danyon ersetzt hatte, ist es für die Läufe in Assen wieder ein Weltmeister, der froh ist, dass Schmidt nicht nur frei verfügbar ist, sondern sogar heiß auf die neue Aufgabe ist.

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Tim Reeves muss Melanie Farnier für den Rest der Saison ersetzen
Tim Reeves muss Melanie Farnier für den Rest der Saison ersetzen
Foto: Helmut Ohner
Tim Reeves muss Melanie Farnier für den Rest der Saison ersetzen
© Helmut Ohner

Weil die Französin Melanie Farnier wegen einer hartnäckigen Verletzung nicht einsatzfähig ist, braucht der sechsfache Weltmeister und zweifache Weltcup-Gesamtsieger Tim Reeves dringend gleichwertigen Ersatz für sein Heimrennen.

«Melanie fällt vier Monate aus und darf keine starken Stöße abbekommen, daher ist sie für den Rest der Saison leider nicht mehr dabei. Ich bin froh, dass Luca, der mit Markus Schlosser WM-Rennen gewonnen hat, einspringt», zeigt sich der Brite erleichtert.

Der Fahrer des Teams Carl-Cox-Motorsport freut sich besonders auf das kommende Wochenende: «Nachdem ich mir in Assen ein Haus gekauft habe, wohne ich gleich um die Ecke und habe nur etwa drei Minuten bis zur Rennstrecke.»

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«Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Show abliefern werden. Es wäre schön, wenn wir an der Spitze mitmischen und vielleicht auf das Podium fahren, um Carl etwas für seine Bemühungen zurückzugeben. Ich kann es kaum erwarten und freue mich darauf, die Fans dort zu sehen!»

Vorläufiger Zeitplan Assen

Vorläufiger Zeitplan Assen

Freitag, 18. September

12.50 - 13.10 Uhr

Freies Training

17.45 - 18.10 Uhr

Freies Training

Samstag, 19. September

11.05 - 11.35 Uhr

Zeittraining

Sonntag, 20. September

11.00 Uhr

Start Sprintrennen (10 Rdn.)

16.50 Uhr

Start Hauptrennen (16 Rdn.)

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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