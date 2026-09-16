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Kevin Horgmo (Honda): Nach Kahnbeinbruch kein Start beim MXoN

Auch MXoN-Team Norwegen wird von Verletzungspech gebeutelt. Kevin Horgmo (Honda) zog sich in China einen Kahnbeinbruch zu, Hakon Osterhagen ist verletzt und Cornelius Toendel sagte ab.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Team Norwegen hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen
Team Norwegen hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen
Foto: MXoN Team Norway
Team Norwegen hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen
© MXoN Team Norway

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Das norwegische MXoN-Team war mit Kevin Horgmo, Cornelius Toendel und Pelle Gundersen gut aufgestellt, doch nun müssen die Skandinavier gleich zwei herbe Rückschläge wegstecken.

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Kevin Horgmo erleidet Kahnbeinbruch

Honda-Motoblouz-Pilot Kevin Horgmo brach sich in China das Kahnbein und kann nicht zum Motocross der Nationen in Ernée antreten. Auch der in den USA im Kawasaki-Werksteam als Ersatz für Chase Sexton engagierte Cornelius Toendel hat ebenfalls abgesagt. Hakon Osterhagen, der als Reserve für Toendel nominiert war, fällt ebenfalls verletzt aus.

Damit muss das norwegische Team umdisponieren.

Team Norwegen:

Leander Thunshelle - MX1

Pelle Gundersen - MX2

Sander Agard-Michelsen - Open

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Pelle Gundersen ist nun der Ersterfahrungsträger der Norweger. Er startete bereits 2025 in der MX2-Klasse für Norwegen.

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