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Binder (11.) im Niemandsland: «Dachte, dass wir viel stärker sein können!»

MotoGP-Routinier Brad Binder haderte nach zwei elften Plätzen in Mugello mit seinem frustrierenden Wochenende. Der KTM-Pilot analysierte, in welchen Bereichen er mit seiner RC16 Probleme hatte.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder hatte drei Honda-Piloten hinter sich
Brad Binder hatte drei Honda-Piloten hinter sich
Foto: Gold & Goose
Brad Binder hatte drei Honda-Piloten hinter sich
© Gold & Goose

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Das Qualifying ist eines der Schwachpunkte von Brad Binder in der MotoGP-Saison 2026. Der KTM-Pilot muss regelmäßig von weit hinten starten, was ihm das Leben in den Rennen schwer macht. Auch in Mugello lief es nicht besser. Von Startplatz 14 hatte Binder einen schweren Stand.

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Das Sprintrennen am Samstag beendete der Routinier auf Rang 11, womit es keine Punkte gab. Im Grand Prix am Sonntag überquerte er die Ziellinie erneut als Elfter – immerhin fünf Punkte.

Doch der Reihe nach: Binder preschte nach dem Start am Sonntag auf Position 11 nach vorne, noch in der ersten Runde verbesserte er sich auf Platz 10. Danach wurde er vom schlecht gestarteten VR46-Piloten Fabio Di Giannantonio überholt. Auch Trackhouse-Ass Raul Fernandez, der ebenfalls einen miserablen Start erwischte, ging am Südafrikaner vorbei. Zur Mitte des Rennens konnte Binder Rookie Moreira überholen, nach dem Crash von KTM-Kollege Enea Bastianini war er wieder Zehnter.

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Willkommen zum Rennen in Mugello
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Diogo Moreira
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Fermin Aldeguer
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Bezzecchi und Martin
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Ai Ogura und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
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Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
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In den letzten Runden kämpfte Binder gegen das Honda-Trio Joan Mir, Diogo Moreira und Luca Marini. In der letzten Kurve wurde der KTM-Pilot noch von MotoGP-Neuling Moreira, der ein starkes Wochenende hatte, überholt.

«Zwei elfte Plätze an diesem Wochenende. Das war weit weg von dem, was ich erwartet hatte. Ich dachte, dass wir hier viel stärker sein können», war der 30-Jährige enttäuscht. «Wir hatten an diesem Wochenende unsere Höhen und Tiefen. Mir fehlte aber die Pace. Ich war speziell im dritten Sektor nicht schnell genug. Da ging mir der Grip auf der Reifenkante ab. Auch auf der Geraden hatte ich zu wenig Speed. Es war ein frustrierendes Wochenende und es war schwer, den Schritt zu machen, den ich brauchte. Ich war an diesem Wochenende im Niemandsland und war nicht dazu in der Lage, mit den Top-8 mitzuhalten.»

Mit der neuen Aerodynamik wurde bei der RC16 das Kurvenverhalten verbessert – auf Kosten des Top-Speeds. «Das Kurvenverhalten ist okay, aber nicht so, wie es sein sollte. Sobald wir aber den Grip am Hinterrad verlieren, rutschen wir seitwärts. Sobald das eintritt, kannst du mit dem Bike die Linie nicht halten. Dann machst du mehr Meter als notwendig», erklärte Binder. «Mit Sicherheit haben wir das Motorrad vom Freitag auf den Samstag verbessert, das Gefühl war viel besser. Wir haben ein besseres Verständnis bekommen, was wir machen müssen.»

Kampf gegen drei Honda-Piloten

In den letzten Runden hatte Binder drei Honda-Piloten hinter sich. Tat er sich schwer, seine Position zu verteidigen? «Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben, keine Fehler zu machen und meinen Rhythmus zu fahren», musste er zugeben. «Ich hatte nie die Pace, um weiter nach vorne zu kommen. Besonders in den letzten vier Runden war es sehr schwierig, denn mein Hinterreifen hatte stark abgebaut, besonders auf der rechten Flanke.»

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Moreira überholte Binder in der Mitte der letzten Kurve, wodurch ein Top-10-Resultat verloren war. «Es ist nicht das Ende der Welt – ob es der zehnte oder elfte Platz ist. Wenn es um einen Podestplatz gegangen wäre, hätte ich mich mehr geärgert. Es ist aber frustrierend, ein Rennen so weit hinten zu fahren», so Brad Binder.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

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