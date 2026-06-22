MotoGP-Test in Brünn: Bilder von Marc Marquez & Co auf den 850er-Prototypen

Direkt nach dem Rennwochenende in Brünn stand auf der tschechischen Rennstrecke am Montag ein wichtiger MotoGP-Test auf dem Programm. Es war ein wichtiger Probelauf für die neuen Regeln, die ab 2027 in Kraft treten.

Werbung

Werbung

Beim Test auf dem Automotodrom Brno waren nur elf Fahrer unterwegs – auf Motorrädern mit 850 ccm, beschnittener Aerodynamik, ohne Devices und mit Pirelli-Reifen. Für Ducati waren Marc Marquez und Fermin Aldeguer im Einsatz. Aprilia ließ Marco Bezzecchi und Raul Fernandez das neue Bike aus Noale testen. Joan Mir und Luca Marini griffen für Honda an die Stummel. Für Yamaha spulten Toprak Razgatlioglu und Augusto Fernandez wichtige Testkilometer ab. KTM war mit Pedro Acosta, Dani Pedrosa und Pol Espargaro am Start.

Der private Test von Pirelli fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch ist es SPEEDWEEK.com gelungen, an einige Bilder zu gelangen. Auf den Fotos sind die MotoGP-Piloten mit den neuen Prototypen zu sehen. Von außen klar erkennbar ist die reduzierte Aerodynamik. Ebenfalls ersichtlich sind die Pirelli-Reifen.

Werbung

Werbung

Die MotoGP-Asse fanden am Montag in Brünn gute Bedingungen vor, und sie konnten viele Runden abspulen. Laut Augenzeugen-Berichten hätte es auch Stürze gegeben. Zudem hätten die Fahrer mit den 850er-Motorrädern Starts ohne Ride-Height-Devices geübt.

Zaungäste stoppten auch die Zeiten mit. So soll Marc Marquez eine schnelle Runde in circa 1:54 min gedreht haben. Zum Vergleich: Die Pole-Zeit von Ai Ogura (Aprilia) am Rennwochenende betrug 1:51,139 min. Die schnellste Rennrunde fuhr Fabio Di Giannantonio (Ducati) mit 1:53,122 min.

Die fünf Hersteller konnten beim Test in Brünn wichtige Erfahrungen und vor allem Daten sammeln. Die nächsten privaten Tests mit den 850er-Prototypen sollen schon bald stattfinden. Der Fokus der Entwicklungsabteilungen in Italien, Japan und Österreich liegt bereits auf der Saison 2027.