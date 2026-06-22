Akropolis-Rallye Griechenland: 12 Rally1-Autos in Topklasse am Start

Die diesjährige Akropolis kehrt als achter von 14 WM-Läufen mit einem neuen Erscheinungsbild und einer Reihe von Änderungen zurück, die ihren einzigartigen Charakter im WM-Kalender noch stärker unterstreichen. Ein neuer zentraler Rallye-Stützpunkt, erstmals ausgerichtete, anspruchsvolle Wertungsprüfungen, eine Super-Sonderprüfung im Duellformat im Ellinikon Sports Park, sowie eine Fährüberfahrt für die Teams sorgen gemeinsam für den neuen Charakter der Veranstaltung. Sportliche Intensität wird dabei mit dem Image eines modernen, weltoffenen Griechenlands verbunden.

Werbung

Werbung

Die Rallye führt zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt an den Golf von Korinth zurück. Auch wenn der Umzug den Rallye-WM-Tross näher an die Hauptstadt Athen bringt, bleibt die Herausforderung so gnadenlos wie eh und je.

Super-Sonderprüfung im Duellformat im Ellinikon Sports Park Foto: Akropolis-Rallye Super-Sonderprüfung im Duellformat im Ellinikon Sports Park © Akropolis-Rallye

Die Strecke für 2026 ist eine Mischung aus Tradition und risikoreicher Innovation und umfasst 17 Wertungsprüfungen über insgesamt 323,31Wertungskilometer,. Sie führen durch die zerklüfteten Berge des Peloponnes sowie über den technisch anspruchsvollen Schotter des Korinthischen Isthmus.

Werbung

Werbung

Auf der sportlichen Seite stehen alle großen Namen der Rallye-WM auf der Teilnehmerliste. Toyota Gazoo Racing WRT reist mit fünf GR Yaris Rally1-Fahrzeugen nach Griechenland. Elfyn Evans, der Tabellenführer und Sieger der Rallye Japan, wird von Takamoto Katsuta, Oliver Solberg und Sami Pajari unterstützt, die alle in dieser Saison bereits tolle Eindrücke hinterlassen haben. Zu ihnen gesellt sich außerdem der nur ein reduziertes WM-Programm fahrende neunmalige Weltmeister Sebastien Ogier.

Das Hyundai-Team kehrt zu einer Veranstaltung zurück, die es in den beiden vergangenen Jahren jeweils gewonnen hat Drei i20 N Rally1-Fahrzeuge sind für Adrien Fourmaux, Thierry Neuville sowie Rückkehrer Dani Sordo genannt. Die rauen Schotterpisten der Akropolis-Rallye dem koreanischen Hersteller traditionell gut, was dem Team tatsächlich auch Chancen auf den Sieg gibt.

Auch das M-Sport Ford World Rally Team tritt mit einer starken Aufstellung an und schickt gleich vier Puma Rally1-Fahrzeuge ins Rennen. Die irischen Stammfahrer Jon Armstrong und Josh McErlean werden von Teilzeitfahrer Martins Sesks und dem Lokalhelden Jourdan Serderidis unterstützt.

Das Rally2-Feld ist sowohl quantitativ als auch qualitativ ebenso beeindruckend. Nicht weniger als 34 Rally2-Fahrzeuge werden die Startrampe überqueren, wobei viele der führenden Protagonisten der WRC2-Meisterschaft den Weg nach Griechenland antreten.

Werbung

Werbung

Vor dem Wechsel in den Monoposto: Kalle Rovanperä im Sonnenblumenfeld Foto: Red Bull Vor dem Wechsel in den Monoposto: Kalle Rovanperä im Sonnenblumenfeld © Red Bull

Unter ihnen sticht die Rückkehr von Lancia zur Akropolis-Rallye hervor. Die italienische Marke nahm zuletzt 1993 an der Veranstaltung teil, als Carlos Sainz und Andrea Aghini den legendären Delta Integrale fuhren. In diesem Jahr kehrt Lancia über die WRC2-Kategorie in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück, wobei Yohan Rossel mit zu den führenden Titelanwärtern zählt.

Der Kampf in der WRC2 wird durch die Teilnahme von Leo Rossel, Roope Korhonen, Andreas Mikkelsen und Gus Greensmith weiter verschärft, was dieses Feld zu einem der stärksten der gesamten Saison in dieser Kategorie macht.

Wie immer sind griechische Teams ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Akropolis Rallye. Insgesamt 13 Teilnehmer werden die griechischen Farben vertreten, wobei das Interesse besonders stark auf die Rally2-Kategorie gerichtet ist. Plagos/Kouzionis, das bestplatzierte griechische Team bei der Akropolis Rallye 2025, kehrt in einem Skoda Fabia RS zurück. Die Sieger voin 2024 Roustemis/Bakloris werden mit einem identischen Fahrzeug an den Start gehen. Athanassoulas/Soukoulis fahren einem Hyundai i20 N Rally2, während die konkurrenzstarken Teams Karanikolas-Kakavas (Ford Fiesta Mk II) und Chalkias-Tsaousoglou (Skoda Fabia Evo) die nationale Herausforderung annehmen.

Werbung

Werbung

Auch Rallye Griechenland 2025: Thank you very Matsch Foto: Red Bull Auch Rallye Griechenland 2025: Thank you very Matsch © Red Bull

Die Akropolis Rallye 2026 beginnt am Donnerstag, dem 25. Juni, mit der spektakulären EKO-Super-Sonderprüfung im Ellinikon Sports Park, der in einem riesigen Freizeitpark nahe Athen integriert ist. Später am Abend begeben sich die Teams zum Hafen von Korinth, wo sie an Bord des Schiffes Superfast IV gehen, um nach Itea überzusetzen. Ab dem folgenden Morgen warten 16 weitere Wertungsprüfungen auf die Teilnehmer bei der mit härtesten Veranstaltung der gesamten Rallye-Weltmeisterschaft.

Der Wechsel nach Loutraki markiert eine strategische Neuausrichtung für die Akropolis: Die hochgelegenen Wälder Zentralgriechenlands werden gegen die sonnenverbrannten, felsigen Strecken des Südens eingetauscht. Dieser Schritt bedeutet, dass die Strecke für 2026 weitgehend neu gestaltet wird, wobei klassischen Etappen in Zentralgriechenland beibehalten Der technische Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Wärmemanagement und der mechanischen Belastbarkeit bei Temperaturen, die oft über 40 Grad Celsius liegen. Harte Reifenmischungen sind unabdingbar um gegen scharfkantige Vulkangesteine gewappnet zu sein, die den Gummi innert Sekunden zerfetzen können.