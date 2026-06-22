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Schon in RedBud: Antonio Cairoli startet mit der Ducati Desmo450 in den USA

Schon bei der nächsten Etappe der US Nationals in RedBud wird der neunmalige Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli mit der Ducati Desmo450 MX am Start stehen und danach 2 weitere Rennen bestreiten.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Antonio Cairoli startet wieder in den USA
Antonio Cairoli startet wieder in den USA
Foto: Ducati
Antonio Cairoli startet wieder in den USA
© Ducati

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Der neunmalige Weltmeister Antonio Cairoli ist jetzt 40 Jahre alt, doch die italienische Legende hält sich weiter fit. Im Juli wird der Sizilianer mit der Ducati Desmo450 MX an 3 Rennen der US Nationals teilnehmen: RedBud, Southwick und Spring Creek. In Southwick wird er zugleich auf MXGP-WM-Leader Lucas Coenen treffen, der dort ebenfalls seine Teilnahme angekündigt hat.

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Cairoli bestätigte die Nachricht in den sozialen Medien: «Lasst uns wieder Rennen fahren», kommentierte er: «Das ist mein Sommer-Rennplan!»

04.07. – RedBud MX

11.07. – Southwick

18.07. – Spring Creek

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Im Artikel erwähnt

Cairoli und die Desmo450 MX

Die Ducati Desmo450 MX machte zuletzt häufiger Schlagzeilen. Der Ausstieg von Jeremy Seewer aus dem Ducati-Corse-Werksteam und auffallend viele Stürze begleiteten die Auftritte der Desmo450 MX. Calvin Vlaanderen konnte zwar im ersten Lauf von Montevarchi mit Platz 4 wieder einen Akzent setzen, aber ohne Sturz kam auch er nicht durchs Wochenende. Der Südafrikaner stürzte am Samstag im Qualifikationsrennen. Für die Ducatisti war Platz 4 das bislang beste Ergebnis der Saison 2026. In den USA flog Dylan Ferrandis in der Qualifikation von High Point am vergangenen Wochenende heftig ab und stürzte später erneut im Rennen, dort allerdings unverschuldet. Sein Teamkollege Justin Barcia hadert mit Rücken- und Knieproblemen. Antonio Cairoli kam mit der Desmo450 MX, die er selbst mit entwickelte, von Anfang an gut zurecht, aber Cairoli ist und bleibt eben auch eine Ausnahmeerscheinung, ein Jahrhundert-Talent. Wir dürfen mehr als gespannt sein, wie sich der sizilianische Star mit 40 Jahren in den USA gegen Jett und Hunter Lawrence, Haiden Deegan und Lucas Coenen behaupten kann.

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2026

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Jett Lawrence

182

2

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

180

3

Placeholder - Racer

Haiden Deegan

144

4

Jorge Prado

Jorge Prado

122

5

Placeholder - Racer

RJ Hampshire

121

6

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

116

7

Placeholder - Racer

Aaron Plessinger

102

8

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

97

9

Mikkel Haarup

94

10

Placeholder - Racer

Cooper Webb

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