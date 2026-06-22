Schon in RedBud: Antonio Cairoli startet mit der Ducati Desmo450 in den USA

Der neunmalige Weltmeister Antonio Cairoli ist jetzt 40 Jahre alt, doch die italienische Legende hält sich weiter fit. Im Juli wird der Sizilianer mit der Ducati Desmo450 MX an 3 Rennen der US Nationals teilnehmen: RedBud, Southwick und Spring Creek. In Southwick wird er zugleich auf MXGP-WM-Leader Lucas Coenen treffen, der dort ebenfalls seine Teilnahme angekündigt hat.

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Cairoli bestätigte die Nachricht in den sozialen Medien: «Lasst uns wieder Rennen fahren», kommentierte er: «Das ist mein Sommer-Rennplan!»

04.07. – RedBud MX 11.07. – Southwick 18.07. – Spring Creek

Cairoli und die Desmo450 MX

Die Ducati Desmo450 MX machte zuletzt häufiger Schlagzeilen. Der Ausstieg von Jeremy Seewer aus dem Ducati-Corse-Werksteam und auffallend viele Stürze begleiteten die Auftritte der Desmo450 MX. Calvin Vlaanderen konnte zwar im ersten Lauf von Montevarchi mit Platz 4 wieder einen Akzent setzen, aber ohne Sturz kam auch er nicht durchs Wochenende. Der Südafrikaner stürzte am Samstag im Qualifikationsrennen. Für die Ducatisti war Platz 4 das bislang beste Ergebnis der Saison 2026. In den USA flog Dylan Ferrandis in der Qualifikation von High Point am vergangenen Wochenende heftig ab und stürzte später erneut im Rennen, dort allerdings unverschuldet. Sein Teamkollege Justin Barcia hadert mit Rücken- und Knieproblemen. Antonio Cairoli kam mit der Desmo450 MX, die er selbst mit entwickelte, von Anfang an gut zurecht, aber Cairoli ist und bleibt eben auch eine Ausnahmeerscheinung, ein Jahrhundert-Talent. Wir dürfen mehr als gespannt sein, wie sich der sizilianische Star mit 40 Jahren in den USA gegen Jett und Hunter Lawrence, Haiden Deegan und Lucas Coenen behaupten kann.

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