Formel-E-Showdown in London: Titelkampf, Abschiede und ein grosser Umbruch

Zuerst einmal die aktuellen Titelentscheidungen im Londoner Indoor-Outdoor-Event im ExCel-Messegelände am Samstag und Sonntag (jeweils 16.05 Uhr MESZ), wo letztmalig gefahren wird: Um den Gewinn der Fahrer-WM streiten sich Jake Dennis, der hier 2023 Weltmeister geworden war, im letzten Rennen für Andretti mit Porsche-Antrieb mit 146 Punkten, der «ewige Zweite» Mitch Evans im Abschiedsrennen nach zehn Jahren bei Jaguar (144 Punkte) und der Champion von 2024, Pascal Wehrlein (Porsche, 141 Punkte).

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Mathematisch sind auch Titelverteidiger Olli Rowland (Nissan, 132 Punkte), Edo Mortara (Mahindra, 116 Punkte) und Porsches zweiter Werkfahrer Antonio Felix da Costa (113 Punkte) noch im Rennen. Bei den Teams wird die Entscheidung wohl nur zwischen Jaguar (257 Punkte) und Porsche (243 Punkte) fallen. Bei den Herstellern ist Porsche (448 Punkte) gegen Jaguar (351 Punkte) praktisch durch.

Der Westschweizer Buemi (37) beendet in London einen seiner drei Jobs neben Toyota-Werksfahrer im WEC und Simulatorarbeiter bei Red Bull Racing – nach 158 Rennen mit 14 Siegen und 36 Podestplätzen sowie dem Titel mit Renault e-Dams in der zweiten Saison 2015/16. Er war von Beginn an über alle zwölf Saisonen der Elektroserie dabei (1150 Punkte) und liegt vor dem letzten Einsatz mit Envision-Jaguar auf Platz 10 der WM. Sein potenzieller Nachfolger bei Envision soll Zak O’Sullivan werden. Zweiter Fahrer bei Envision (bleibt beim Jaguar-Antrieb) wird der Deutsch-Österreicher Max Günther, der DS Penske verlässt und Joel Eriksson ersetzt.

Abschiedsgeschenk von Lucas di Grassi

Lucas di Grassi machte sich in mehreren Meisterschaften einen Namen: Der diese Woche 42 gewordene Brasilianer war nach einer mässigen Saison in der Formel 1 bei Virgin (2010) ein Fixpunkt in den Langstrecken-Erfolgen von Audi (2012 bis 2016), vor allem aber in der Formel E mit 14 Siegen und 42 Podestplätzen in 163 Rennen für Audi, Mahindra, Venturi und zuletzt Abt Lola-Yamaha und dem WM-Titel 2016/17. Mit dem Überraschungssieg im zweiten Schanghai-E-Prix vor wenigen Wochen bereitete er Abt und sich ein veritables Abschiedsgeschenk. Er holte insgesamt 1109 Punkte und ist derzeit WM-17.

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Andretti gab bereits vor einigen Wochen den Wechsel zu Antriebspartner Nissan mit der kommenden Saison 13 (Gen4) bekannt. DS als zweiter Stellantis-Vertreter neben Citroen wird ab 2026/27 durch Neueinsteiger Opel ersetzt. Théo Pourchaire, der für Peugeot in der WEC antritt, wird in der Formel E für Opel fahren und Mitch Evans als Teamkollegen bekommen. Ob Penske in der Formel E bleibt, hängt von einem noch zu findenden Antriebspartner ab. Lola wird ohne Abt mit Yamaha weitermachen.