Feuer bei Payne/Rousseau: «Haben an der Box mit dem Schlimmsten gerechnet»

Harry Payne und Kevin Rousseau investieren viel Zeit in ihr tägliches Fitnessprogramm. Nicht zuletzt deshalb macht beiden die extreme Hitze, der die Seitenwagen-Teams in Frankreich und Italien ausgesetzt waren, weniger zu schaffen als vielen ihrer Konkurrenten. In Pau Arnos gewannen der 34-jährige Brite und sein um ein Jahr jüngerer französischer Beifahrer bei tropischen Temperaturen sowohl das Sprint-, als auch das Hauptrennen souverän.

Werbung

Werbung

Auch in Cremona demonstrierten Payne und Rousseau ihre derzeitige Vormachtstellung. Von den privaten Trainingssitzungen zum Kennenlernen der neuen Strecke über das freie Training bis zum Qualifying drehten sie die mit Abstand schnellsten Runden auf dem 3,768 Kilometer langen Kurs. Mit 1:36,974 Minuten ging die Pole-Position klar sie. Die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie hatten als Zweite einen Rückstand von 0,866 Sekunden.

Auch im samstägigen Sprintrennen lief für das Steinhausen Racing Team bei extremer Hitze alles nach Plan. Die Weltmeister des Jahres 2024 gaben sich keine Blöße und führten das Feld von der ersten bis zur letzten Runde an. Ohne an ihr Limit gehen zu müssen preschten Payne/Rousseau nach zwölf Runden mit mehr als zehn Sekunden vor den Christie-Brüdern über den Zielstrich. Die Zweiten der Meisterschaft, Pekka Päivärinta/Adam Christie, lagen weitere 1,5 Sekunden zurück.

Am Sonntag um die Mittagszeit sah im Hauptrennen, das wegen der enormen Hitze von 20 auf 18 Runden verkürzt wurde, alles nach einem weiteren Erfolg des britisch-französischen Duos aus. «Die Jungs hatten bei Halbzeit bereits einen komfortablen Vorsprung, deshalb habe ich ihnen signalisiert, dass sie etwas langsamer machen sollen, um Material und Reifen zu schonen», erzählte Teamboss Maik Steinhausen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Werbung

Werbung

Seitenwagen der Führenden beginnt zu brennen

Harry Payne: Auch als Feuerwehrmann erfolgreich Foto: Helmut Ohner Harry Payne: Auch als Feuerwehrmann erfolgreich © Helmut Ohner

Thema der Woche Thema der Woche: Aprilia-Comeback? Die Wahrheit ist: Aprilia war nie weg! Vor vier Wochen reiste Aprilia mit einem schwer angeschlagenen Marco Bezzecchi aus Deutschland in die Sommerpause. In der Zentrale des englischen Rennsports kam die Antwort: Wir sind gemeinsam stark! Thomas Kuttruf Weiterlesen

Doch der «Schongang» konnte nicht verhindern, dass in Runde 15 das Gespann zu brennen anfing. «In der Airbox hat sich in der Benzinleitung eine Schnellverbindung gelöst und Treibstoff ist über die Verkleidung auf den Auspuff gelangt. Kevin hat verzweifelt versucht, die Flammen mit seinen Händen zu ersticken. Erst als sich Harry von einem Streckenposten den Feuerlöscher geschnappt hatte, konnte er den Brand, der auch auf die Wiese übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen.»

«Wir haben an der Box schon mit dem Schlimmsten gerechnet, doch durch das beherzte Eingreifen von Harry hat der Seitenwagen entgegen der Befürchtungen lediglich geringen Schaden erlitten. Nur die Verkleidung ist oberhalb des Auspuffs etwas angekokelt. Dieser Tage wird das Gespann ordentlich gereinigt - es war ja voller Löschpulver - und anschließend alles nochmals penibelst unter die Lupe genommen und für den nächsten Einsatz vorbereitet.»

Anstatt Italien mit einem beruhigenden Vorsprung in der WM-Tabelle in Richtung Heimat zu verlassen, ist der Ausgang des Dreikampfes um den Weltmeistertitel vier Rennen vor Schluss wieder offen. Vor der Veranstaltung auf dem TT-Circuit im niederländischen Assen (19. und 20. September) liegen die Rijeka-Dominatoren Päivärinta/Christie nur 4,5 Punkte zurück und auch der Rückstand der Titelverteidiger Christie/Christie ist mit 15,5 Zählern überschaubar.

Werbung

Werbung

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 12 19:41,031 2. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 12 19:51,442 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 12 19:52,997 4. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 12 19:59,059 5. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 12 20:02,256 6. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 12 20:19,328 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 12 20:22,480 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 12 20:22,888 9. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 12 20:30,760 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 12 20:35.322 11. Cyril Vinet/Gerald Vinet ARS Yamaha 12 20:51,976 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 12 21:09,637 13. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 12 21:18,550 14. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 12 21:21,271 15. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 11 19:58,737 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 10 21:42,433 DNF Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 6 DNF Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 2

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 18 30:39,567 2. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 18 30:40,216 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 18 30:40,826 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 18 30:41,344 5. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 18 30:43,333 6. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 18 30:44,042 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 18 30:45,956 8. Cyril Vinet/Gerald Vinet ARS Yamaha 18 30:50,211 9. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 18 30:54,671 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 18 30:55,027 11. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 17 30:41,629 12. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 17 30:42,404 13. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 17 31:10,080 14. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 17 31:53,256 DNF Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 15 DNF Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 14 DNF Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 13 DNS Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen