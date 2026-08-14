Feuer bei Payne/Rousseau: «Haben an der Box mit dem Schlimmsten gerechnet»
Im Hauptrennen in Cremona fing das Gespann von Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) Feuer. Nach ihrem ersten Ausfall nach über einem Jahr wird es in der Seitenwagen-WM wieder spannend.
Harry Payne und Kevin Rousseau investieren viel Zeit in ihr tägliches Fitnessprogramm. Nicht zuletzt deshalb macht beiden die extreme Hitze, der die Seitenwagen-Teams in Frankreich und Italien ausgesetzt waren, weniger zu schaffen als vielen ihrer Konkurrenten. In Pau Arnos gewannen der 34-jährige Brite und sein um ein Jahr jüngerer französischer Beifahrer bei tropischen Temperaturen sowohl das Sprint-, als auch das Hauptrennen souverän.
Auch in Cremona demonstrierten Payne und Rousseau ihre derzeitige Vormachtstellung. Von den privaten Trainingssitzungen zum Kennenlernen der neuen Strecke über das freie Training bis zum Qualifying drehten sie die mit Abstand schnellsten Runden auf dem 3,768 Kilometer langen Kurs. Mit 1:36,974 Minuten ging die Pole-Position klar sie. Die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie hatten als Zweite einen Rückstand von 0,866 Sekunden.
Auch im samstägigen Sprintrennen lief für das Steinhausen Racing Team bei extremer Hitze alles nach Plan. Die Weltmeister des Jahres 2024 gaben sich keine Blöße und führten das Feld von der ersten bis zur letzten Runde an. Ohne an ihr Limit gehen zu müssen preschten Payne/Rousseau nach zwölf Runden mit mehr als zehn Sekunden vor den Christie-Brüdern über den Zielstrich. Die Zweiten der Meisterschaft, Pekka Päivärinta/Adam Christie, lagen weitere 1,5 Sekunden zurück.
Am Sonntag um die Mittagszeit sah im Hauptrennen, das wegen der enormen Hitze von 20 auf 18 Runden verkürzt wurde, alles nach einem weiteren Erfolg des britisch-französischen Duos aus. «Die Jungs hatten bei Halbzeit bereits einen komfortablen Vorsprung, deshalb habe ich ihnen signalisiert, dass sie etwas langsamer machen sollen, um Material und Reifen zu schonen», erzählte Teamboss Maik Steinhausen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.
Seitenwagen der Führenden beginnt zu brennen
Doch der «Schongang» konnte nicht verhindern, dass in Runde 15 das Gespann zu brennen anfing. «In der Airbox hat sich in der Benzinleitung eine Schnellverbindung gelöst und Treibstoff ist über die Verkleidung auf den Auspuff gelangt. Kevin hat verzweifelt versucht, die Flammen mit seinen Händen zu ersticken. Erst als sich Harry von einem Streckenposten den Feuerlöscher geschnappt hatte, konnte er den Brand, der auch auf die Wiese übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen.»
«Wir haben an der Box schon mit dem Schlimmsten gerechnet, doch durch das beherzte Eingreifen von Harry hat der Seitenwagen entgegen der Befürchtungen lediglich geringen Schaden erlitten. Nur die Verkleidung ist oberhalb des Auspuffs etwas angekokelt. Dieser Tage wird das Gespann ordentlich gereinigt - es war ja voller Löschpulver - und anschließend alles nochmals penibelst unter die Lupe genommen und für den nächsten Einsatz vorbereitet.»
Anstatt Italien mit einem beruhigenden Vorsprung in der WM-Tabelle in Richtung Heimat zu verlassen, ist der Ausgang des Dreikampfes um den Weltmeistertitel vier Rennen vor Schluss wieder offen. Vor der Veranstaltung auf dem TT-Circuit im niederländischen Assen (19. und 20. September) liegen die Rijeka-Dominatoren Päivärinta/Christie nur 4,5 Punkte zurück und auch der Rückstand der Titelverteidiger Christie/Christie ist mit 15,5 Zählern überschaubar.
Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
19:41,031
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
19:51,442
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
19:52,997
4.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
12
19:59,059
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
20:02,256
6.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
12
20:19,328
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
20:22,480
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
20:22,888
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
12
20:30,760
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
20:35.322
11.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
12
20:51,976
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
21:09,637
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
12
21:18,550
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
12
21:21,271
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
19:58,737
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
21:42,433
DNF
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
6
DNF
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
2
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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