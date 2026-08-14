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Feuer bei Payne/Rousseau: «Haben an der Box mit dem Schlimmsten gerechnet»

Im Hauptrennen in Cremona fing das Gespann von Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) Feuer. Nach ihrem ersten Ausfall nach über einem Jahr wird es in der Seitenwagen-WM wieder spannend.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Trotz Ausfalls führen Payne/Rousseau die WM-Tabelle weiter an
Trotz Ausfalls führen Payne/Rousseau die WM-Tabelle weiter an
Foto: Helmut Ohner
Trotz Ausfalls führen Payne/Rousseau die WM-Tabelle weiter an
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Harry Payne und Kevin Rousseau investieren viel Zeit in ihr tägliches Fitnessprogramm. Nicht zuletzt deshalb macht beiden die extreme Hitze, der die Seitenwagen-Teams in Frankreich und Italien ausgesetzt waren, weniger zu schaffen als vielen ihrer Konkurrenten. In Pau Arnos gewannen der 34-jährige Brite und sein um ein Jahr jüngerer französischer Beifahrer bei tropischen Temperaturen sowohl das Sprint-, als auch das Hauptrennen souverän.

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Auch in Cremona demonstrierten Payne und Rousseau ihre derzeitige Vormachtstellung. Von den privaten Trainingssitzungen zum Kennenlernen der neuen Strecke über das freie Training bis zum Qualifying drehten sie die mit Abstand schnellsten Runden auf dem 3,768 Kilometer langen Kurs. Mit 1:36,974 Minuten ging die Pole-Position klar sie. Die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie hatten als Zweite einen Rückstand von 0,866 Sekunden.

Auch im samstägigen Sprintrennen lief für das Steinhausen Racing Team bei extremer Hitze alles nach Plan. Die Weltmeister des Jahres 2024 gaben sich keine Blöße und führten das Feld von der ersten bis zur letzten Runde an. Ohne an ihr Limit gehen zu müssen preschten Payne/Rousseau nach zwölf Runden mit mehr als zehn Sekunden vor den Christie-Brüdern über den Zielstrich. Die Zweiten der Meisterschaft, Pekka Päivärinta/Adam Christie, lagen weitere 1,5 Sekunden zurück.

Im Artikel erwähnt

Am Sonntag um die Mittagszeit sah im Hauptrennen, das wegen der enormen Hitze von 20 auf 18 Runden verkürzt wurde, alles nach einem weiteren Erfolg des britisch-französischen Duos aus. «Die Jungs hatten bei Halbzeit bereits einen komfortablen Vorsprung, deshalb habe ich ihnen signalisiert, dass sie etwas langsamer machen sollen, um Material und Reifen zu schonen», erzählte Teamboss Maik Steinhausen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

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Seitenwagen der Führenden beginnt zu brennen

Harry Payne: Auch als Feuerwehrmann erfolgreich
Harry Payne: Auch als Feuerwehrmann erfolgreich
Foto: Helmut Ohner
Harry Payne: Auch als Feuerwehrmann erfolgreich
© Helmut Ohner

Doch der «Schongang» konnte nicht verhindern, dass in Runde 15 das Gespann zu brennen anfing. «In der Airbox hat sich in der Benzinleitung eine Schnellverbindung gelöst und Treibstoff ist über die Verkleidung auf den Auspuff gelangt. Kevin hat verzweifelt versucht, die Flammen mit seinen Händen zu ersticken. Erst als sich Harry von einem Streckenposten den Feuerlöscher geschnappt hatte, konnte er den Brand, der auch auf die Wiese übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen.»

«Wir haben an der Box schon mit dem Schlimmsten gerechnet, doch durch das beherzte Eingreifen von Harry hat der Seitenwagen entgegen der Befürchtungen lediglich geringen Schaden erlitten. Nur die Verkleidung ist oberhalb des Auspuffs etwas angekokelt. Dieser Tage wird das Gespann ordentlich gereinigt - es war ja voller Löschpulver - und anschließend alles nochmals penibelst unter die Lupe genommen und für den nächsten Einsatz vorbereitet.»

Anstatt Italien mit einem beruhigenden Vorsprung in der WM-Tabelle in Richtung Heimat zu verlassen, ist der Ausgang des Dreikampfes um den Weltmeistertitel vier Rennen vor Schluss wieder offen. Vor der Veranstaltung auf dem TT-Circuit im niederländischen Assen (19. und 20. September) liegen die Rijeka-Dominatoren Päivärinta/Christie nur 4,5 Punkte zurück und auch der Rückstand der Titelverteidiger Christie/Christie ist mit 15,5 Zählern überschaubar.

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Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

19:41,031

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

19:51,442

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

19:52,997

4.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

19:59,059

5.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

20:02,256

6.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

20:19,328

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

20:22,480

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

20:22,888

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

20:30,760

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

20:35.322

11.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

12

20:51,976

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

21:09,637

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

21:18,550

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

12

21:21,271

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

19:58,737

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

21:42,433

DNF

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

6

DNF

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

2

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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