Reiterberger (BMW) fällt erst Bäume und will dann in Assen gewinnen

Das letzte der Euro Moto Superbike liegt zwei Wochen zurück und alle Beteiligten haben sich von dem Schreckmoment in der Motorsport Arena Oschersleben in Rennen 1 erholt, bei dem es aufgrund einer Ölspur zu einem Massensturz kam, in den auch Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW verwickelt war. Die BMW war nach zahlreichen Überschlägen in den Hang hinter den Leitplanken gekracht und war arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch mit vereinten Kräften baute man bis zu Rennen 2 das Motorrad wieder auf und Reiterberger freute sich über Platz 2-.

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Was beim Team um den Belgier Werner Daemen zurückgeblieben ist vom Oschersleben-Ausflug, ist ein neues Set up mit dem der Bayer gut zurechtkommt und der Stolz über die super Zusammenarbeit des Teams nach dem schweren Sturz und beim Neuaufbau der BMW M 1000 RR und die Zuversicht, dass es nun endlich zum ersehnten Sieg kommen könnte am kommenden Wochenende im niederländischen Assen.

EIne Chance auf den Sieg in Assen

«Ich freue mich auf Assen, die Strecke liegt mir gut», meinte er vor dem ersten freien Training. «Ich habe hier schon viele Erfolge feiern können und nach dem positiven zweiten Rennen in Oschersleben sind wir guter Dinge, dass wir eine Chance auf den Sieg haben. Werner Daemen und ich sind sehr stolz auf die Leistung des Teams nach dem verheerenden Sturz im ersten Rennen in Oschersleben. Das Team hat beim Aufbau eines komplett neuen Bikes ganze Arbeit geleistet und auch mit dem Set up sind wir einen Schritt weitergekommen.»

«Ich denke, dass wir in Assen sogar noch stärker sein können», so Reiterberger. «Ich fühle mich dort wohl und der Sieg ist das ganz klare Ziel. Ich hoffe das Wetter spielt mit. Vorbereitet habe ich mich die letzten zwei Tage mit dem Fällen von Borkenkäfer-befallenen Bäumen, das war echt ein hartes Workout.»

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Punktestand Euro Moto Superbike nach acht von 14 Rennen

1. 166,5 Punkte Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 2. 122,0 Punkte Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 3. 105,0 Punkte Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 4. 87,0 Punkte Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion 5. 81,0 Punkte Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco 6. 67,0 Punkte Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing 7. 60,5 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 8. 57,0 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 9. 54,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 10. 49,0 Punkte Hannes Soomer (EST), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 11. 44,5 Punkte Jan Mohr (A), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 12. 31,5 Punkte Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing 13. 30,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 14. 24,0 Punkte Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team 15. 23,0 Punkte Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing 16. 20,5 Punkte Christoph Beinlich (D), BMW, BRT 17. 4,0 Punkte Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team