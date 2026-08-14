MotoGP-Arzt Charte: «Habe schwierige Situationen mit Fahrern erlebt!»

Im ersten Teil des Interviews von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino mit MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte erzählte der Mediziner wie der Unfall von Marco Simoncelli im Jahr 2011 die medizinische Versorgung auf der Rennstrecke veränderte. In Teil 2 geht es darum, wie zukünftig die psychische Gesundheit der Fahrer sichergestellt werden soll.

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Angel, du hast auch davon gesprochen, Protokolle zur psychischen Gesundheit einzuführen. Ich weiß, dass es in dieser Hinsicht bereits einen Versuch gab, der nicht funktioniert hat – warum? Es ist nicht unbedingt so, dass sie nicht funktioniert hätten. Das Problem ist, dass jedes Protokoll, das man einführt, Personal benötigt, um es umzusetzen. Hier ist es schwierig, das persönlich vor Ort zu tun, also werden wir es online umsetzen. Ich werde mit den Fahrern sprechen können, egal wo sie sich befinden, und sie können mir ihre Ängste schildern – Dinge, die sie niemandem erzählen, ihre persönlichen Empfindungen, ihre Beziehung zum Team, die oft nicht einfach ist, oder was sie erreichen wollen.

Wir müssen wissen, was sie erreichen wollen, ob sie nach einer Verletzung zurückkehren wollen, unter welchen Bedingungen und welche Bedürfnisse sie haben.

Welche Art von Situationen lässt sich durch diese Begleitung erkennen? Es gibt Stresssituationen, die sie stark beeinträchtigen können. Ich bin schon seit vielen Jahren hier und habe schwierige Situationen mit Fahrern erlebt. Deshalb möchte ich eine Reihe von Spezialisten hinzuziehen, die eine Art ständige Konferenz bilden, um zu analysieren, wie sich ihr Zustand, ihre psychische Gesundheit sowie ihre Beziehungen zur Familie und zu ihren Teamkollegen entwickeln.

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Ich glaube, das wird ihnen Sicherheit geben. Natürlich erzählt man einem Herrn über einen Bildschirm nicht seine intimsten Probleme, aber man kann ihm schon sagen, dass man zu Hause unter einem gewissen Druck steht, dass es ein familiäres Problem gibt oder dass man gerade eine bestimmte Situation durchlebt.

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Und wenn man diese Informationen hat, stehen einem Mittel zur Verfügung, um zu versuchen, das Problem zu lösen. All dies soll ihnen beim Fahren ein zusätzliches Maß an Sicherheit geben.

Sprechen wir hier von Psychiatrie? Nein. Wir sprechen von psychischer Gesundheit. Das wird bereits in spanischen Fußballmannschaften und in NBA-Teams angewendet. Früher gingen die Spieler einzeln zu ihrem Psychiater oder Psychologen. Jetzt werden verschiedene Einheiten und Betreuungssysteme geschaffen.

In der MotoGP ist es schwierig, alle Fahrer an einen Tisch zu bringen, aber wir können eine individuelle Betreuung gewährleisten. Zum Beispiel geht ein Fahrer am Dienstag nach Hause, und eines der Mitglieder der Abteilung kann ihn anrufen und fragen: «Wie geht’s? Lass uns über das Rennen sprechen. Was ist da passiert?» Das ist eine Möglichkeit, den Kontakt aufrechtzuerhalten.

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Ich bin seit über 30 Jahren in dieser Welt tätig. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich so zurückhaltende Fahrer öffnen und über ihre Probleme sprechen … Beachte Folgendes: Es gibt dieses Sprichwort, dass der Arzt wie ein Priester ist. Und das ist kein Zufall. Der Arzt war schon immer eine Person, bei der sich die Menschen die Seele ausgekratzt haben. Ich weiß nicht, ob sich alle Fahrer zu hundert Prozent öffnen werden, aber ich glaube, es würde sehr viel helfen.

Ich weiß nicht, ob es von der Nationalität abhängt. Vielleicht sind die Angelsachsen kühler und würden das anders aufnehmen, aber ich habe auch nicht genügend Daten, um das zu bestätigen. Die Fahrer, mit denen ich gesprochen habe, fanden den Vorschlag sehr interessant, und wir werden es ausprobieren.

Fortsetzung folgt …