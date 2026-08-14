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Tech3-MotoGP-Kandidat Senna Agius: Die Luft wurde dünn für den WM-Dritten

Die Technik verhinderte zuletzt ein weiteres Spitzenresultat von Senna Agius. Nach Problemen mit der Schaltung ging es statt von Platz 11 nach vorne – zurück auf 20. WM-Rang 3 ist in akuter Gefahr.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Senna Agius hält weiter Rang 3 der Moto2-WM
Senna Agius hält weiter Rang 3 der Moto2-WM
Foto: Ronny Lekl
Senna Agius hält weiter Rang 3 der Moto2-WM
© Ronny Lekl

Im Artikel erwähnt

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Zum Start des ersten Events nach der Sommerpause lief es erneut prächtig für Intact-GP-Pilot Senna Agius. Der Aussie, der auf der Insel gut ein Jahr zuvor seinen ersten Grand Prix gewinnen konnte, schob sich als Zweiter noch sicher vor WM-Leader Manu Gonzalez ins Q2. Doch in der wichtigen Session hakte es bereits. Auch bedingt durch den Abbruch zur Mitte des Qualifyings blieb der WM-Dritte aus der Mannschaft von Jürgen Lingg mit fast einer Sekunde Rückstand auf Platz 11 hängen.

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In Runde 1 des Silverstone-Rennens schien sich das Blatt wieder zugunsten der Nummer 81 zu wenden – P9 nach den ersten sechs Kilometern mit Kontakt zur Spitze. Doch schon wenig später fand sich der Vorjahressieger fast am Ende des Felds wieder. Was war passiert? Senna Agius berichtete betreten nach der Zielankunft auf der ungewohnten 20. Position. «Leider hatten wir heute ein technisches Problem. Es war daher schwierig, weiterzufahren, aber ich habe beschlossen, nicht aufzugeben, obwohl das Rennen für mich mehr oder weniger gelaufen war. Ich habe einfach versucht, dranzubleiben, keine Fehler zu machen und zu sehen, was wir noch erreichen können.»

Ungewohnter Anblick: Senna Agius fuhr zuletzt hinterher
Ungewohnter Anblick: Senna Agius fuhr zuletzt hinterher
Foto: Ronny Lekl
Ungewohnter Anblick: Senna Agius fuhr zuletzt hinterher
© Ronny Lekl

Im Artikel erwähnt

Teamchef Jürgen Lingg bestätigte: «Senna konnte einfach nicht mehr ausrichten. Ab Runde 4 hat sein Schaltautomat nicht mehr funktioniert. Das machte es schwierig – und unmöglich, anzugreifen. Wenn man pro Runde wegen der Technik Zeit gutmachen muss, selbst wenn es nur wenige Zehntel sind, dann hast du in der Moto2 null Chance, dich davon zu erholen.»

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In England riss die Serie von fünf Top-4-Ergebnissen

Bitter war die Panne im doppelten Sinne. Senna Agius glänzte zuletzt mit überragender Konstanz. Seit dem Italien-GP in Mugello und damit vor fünf Stationen war der Youngster nie schlechter als auf Position 4 ins Ziel gekommen. In Konsequenz rückte Agius endgültig in den Fokus der MotoGP – es gilt als sicher, dass der 21-Jährige 2027 in der Königsklasse auf einer KTM der Tech3-Mannschaft sitzen wird.

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Mit einer Nullnummer und Platz 14 von Manuel Gonzalez brach die Erfolgsserie der Intact-Einheit auf der Insel auf ein sehr bescheidenes Maß ein. Da jedoch Aspar-Pilot David Alonso ebenfalls keine Punkte holte, hielt sich der Schaden in der Teamwertung in Grenzen. Liqui Moly Dynavolt Intact GP hat vor dem Event im MotorLand Aragon 89,5 Zähler Luft auf das Team von «Aspar» Martinez.

Deutlich dünner ist die WM-Luft dagegen für Senna Agius geworden. Trotz der Schlappe rangiert der zweite Intact-Pilot zwar weiter auf Position 3 – doch Ortola und Holgado rückten bis auf 2,5 und 8 Punkte vor.

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12

17

35:01,869

2:02,798

25

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Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Biolec - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Biolec - MSI

4

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+0,303

2:02,730

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Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

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KLINT Forward Factory Team

11

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2:02,731

16

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Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

96

17

+1,743

2:02,717

13

05

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

17

+2,555

2:02,971

11

06

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

17

+6,201

2:03,068

10

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Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

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Italtrans Racing Team

17

17

+6,293

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9

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Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

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Elf Marc VDS Racing Team

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8

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Barry Baltus

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Barry Baltus

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REDS Fantic Racing

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Sergio Garcia

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