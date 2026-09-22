Marcel Schrötter: Enttäuschendes EWC-Ende, Wiedergutmachung in Hockenheim

Nach einer soliden und vielversprechenden Vorbereitung auf den Bol d’Or, das zweite 24-Stunden-Rennen der diesjährigen FIM-Langstrecken-Weltmeisterschaft auf der Rennstrecke von Le Castellet in Südfrankreich, waren die Erwartungen von Marcel Schrötter und seinem BMW-Team aus Karlsruhe entsprechend hoch. Das Rennen begann jedoch für das ehrgeizige Team bereits mit erheblichen Schwierigkeiten. Ein langwieriger Boxenstopp aufgrund eines plötzlichen technischen Problems kostete das Team viel Zeit. Nach der ersten Stunde lag die BMW M 1000 RR des Teams mit drei Runden Rückstand auf Platz 44.

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Probleme ziehen sich durch

Trotz weiterer Probleme im Verlauf des Rennens gelang es Marcel Schrötter und seinen Teamkollegen, seinem Landsmann Jan-Ole Jähnig, die beiden sind auch in der Euro Moto Superbike Kollegen im Team GERT56, und dem Franzosen Loris Baz, viel Boden gutzumachen und sich bis auf den sechsten Platz vorzuarbeiten, mit einem komfortablen Vorsprung auf die hinter ihnen liegenden Teams. Zwei Stunden vor Rennende musste das Team jedoch aufgrund eines nicht behebbaren Problems das Rennen aufgeben.

«Die vergangene Woche war für mich wieder einmal eine zermürbende Erfahrung», gab Schrötter zu. «24-Stunden-Rennen sind die härtesten Veranstaltungen, an denen ich bisher teilgenommen habe. Le Castellet war für mich dennoch ein einzigartiges Erlebnis. Nach der guten Vorbereitung hatten wir wirklich gute Chancen auf ein starkes Ergebnis. Doch nach diesem Zwischenfall zu Beginn kommt einem ein solches Rennen extrem lang vor, vor allem mental. Plötzlich wurde es zu einer echten Herausforderung, durchzuhalten und weiterzumachen.»

Dennoch war dieses 24-Stunden-Rennen zermürbend. Marcel Schrötter

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«Das soll keine Beschwerde sein», fügte er an, «denn schließlich dürfen wir Rennfahrer etwas unglaublich Cooles erleben. Aber wir machen das auch, um erfolgreich zu sein. Dennoch war dieses 24-Stunden-Rennen zermürbend. Wir haben hart gekämpft und alles gegeben, während wir uns bis auf den sechsten Platz wieder nach vorne kämpften. Nach dem ersten Problem gab es weitere technische Schwierigkeiten, weshalb wir insgesamt nicht weniger als fünf außerplanmäßige Boxenstopps einlegen mussten.»

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«Trotzdem haben alle großartige Arbeit geleistet. Jeder im Team, einschließlich meiner Teamkollegen, hat bis zum Schluss wirklich alles gegeben», versicherte Schrötter. «Dennoch war es wirklich schade, dass wir das Rennen nicht beenden konnten. Der Ausfall zwei Stunden vor der Zielflagge hat sehr, sehr wehgetan. Aber so ist das eben im Langstreckenrennsport. Für uns ging es, sozusagen, ausschließlich um den fünften Platz in der Meisterschaft. Wenn man bedenkt, dass das BMW-Werksteam vor einem Jahr nur eine halbe Stunde vor dem scheinbar sicheren Weltmeistertitel ausfiel, kann man sich vorstellen, wie groß die Enttäuschung ist. Trotzdem bin ich stolz auf unsere Leistung beim Bol d’Or und auch auf das, was wir über die gesamte Saison hinweg erreicht haben. Ein riesiges Dankeschön an das gesamte ERC-Endurance-Team für alles, was es in diesem Jahr geleistet hat. Ich habe in dieser Meisterschaft unglaublich viele wundervolle Erlebnisse gehabt. Jetzt brauche ich ein oder zwei Tage, um mich zu erholen, bevor ich mit Vollgas in das Saisonfinale der Euro Moto starte. Abschließend möchte ich dem BMW-Werksteam zum Titelgewinn gratulieren. Ich freue mich wirklich sehr für meine Markenkollegen.»