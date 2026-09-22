Supersport-WM 2027: Kawasaki angelt sich Ducati-Talent Jaume Masia

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen, dass es im Supersport-Team von Kawasaki rumorte. Dass es mit Dominique Aegerter nicht weitergehen würde, stand bereits frühzeitig fest, doch auch von Jeremy Alcoba hatte man sich mehr versprochen. Als Nachfolger für den Schweizer hatte Teamchef Manuel Puccetti bereits Sportbike-Leader David Salvador für die kommende Saison verpflichtet.

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Nun ist klar, dass es auch die Zusammenarbeit mit Alcoba nicht fortgesetzt werden wird. Am Dienstag gab Kawasaki die Einigung mit Jaume Masià bekannt. Der Spanier ist ein fahrerisches Schwergewicht. Seit er vor einem Jahr zum Supersport-Team Orelac gewechselt war, ist der 25-Jährige bester Ducati-Pilot. 2025 wurde er WM-Dritter, in diesem Jahr belegt er bei noch drei ausstehenden Meetings Rang 4.

Außerdem: Masia ist Moto3-Weltmeister 2023 und überzeugte in seiner Karriere sowohl mit Speed als auch mit Cleverness!

Auch wenn die Umstellung von der V2-Ducati auf die Kawasaki ZX-6R 636 gewaltig sein wird, ist Teamchef Manuel Puccetti überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. «Wir sind überzeugt, dass er auf unserer Ninja ZX-6R 636 sehr konkurrenzfähig sein und eine starke Saison fahren kann. Wir stellen bereits unseren Wintertestplan zusammen, damit Jaume sowohl mit seinem neuen Motorrad als auch mit unserem Team Vertrauen gewinnen kann. Alle im Team möchten sich bei unseren aktuellen Fahrern Jeremy Alcoba und Dominique Aegerter bedanken und ihnen einen starken Saisonabschluss 2026 sowie alles Gute für die Zukunft wünschen.»

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Hinsichtlich der Ressourcen bietet Kawasaki deutlich mehr, als es das private Orelac-Team konnte. Masia ist sich bewusst, dass die Erwartung an seine Person als Aushängeschild eines Werks gewaltig ist. «Ich weiß, dass es ein sehr starkes Team ist, und bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft noch weiter verbessern werden. Ihre Fähigkeiten, kombiniert mit meinem Siegeswillen, werden uns zu Großem führen», ist der Spanier überzeugt. «Ich möchte mich bei Kawasaki und allen, die an mich geglaubt haben, herzlich bedanken und ihnen auf die bestmögliche Weise danken: mit meinen Ergebnissen.»