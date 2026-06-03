Brünn: Alt holt erst Superbike-Platz 2 und kriegt dann Besuch von Zanetti

Beim Auftakt der Euro Moto Superbike auf dem Sachsenring lief es bei Honda-Pilot Florian Alt noch nicht rund und er konnte im Kampf um die Podestplätze nicht mitmischen. Beim Besuch in Brünn sah die Sache schon anders aus. Auch wenn sich zwischendurch mal die Technik meldete, wurde die routinierte Truppe um Teamchef Jens Holzhauer zum Öffnen der Boxengasse fertig.

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In der Startaufstellung hatte sich Alt hinter Marcel Schrötter den zweiten Platz gesichert. Die Entscheidung, welcher Podestplatz es werden würde, fiel erst in der letzten Runde. Alt hatte die Lücke zum auf Platz 2 fahrenden Markus Reiterberger geschlossen und nahm dessen Einladung zum Überholen nach einem Schaltfehler des Bayern dankend an. Alt schlüpfte kurz vor dem Ziel durch auf Platz 2 und war im Ziel entsprechend erleichtert.

Platz 2 fühlt sich unter diesen Umständen besonders gut an. Florian Alt

«Ich bin super happy mit Platz 2», versicherte Alt im Ziel. «Nach erheblichen technischen Problemen am Sonntagmorgen war lange nicht klar, ob wir überhaupt rechtzeitig fertig werden würden. Umso glücklicher bin ich, dass mein Team wieder einmal einen unglaublichen Job gemacht hat und wir es tatsächlich noch rechtzeitig an den Start geschafft haben. Platz 2 fühlt sich unter diesen Umständen besonders gut an.»

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«Das Motorrad ist echt erst kurz vor knapp fertig geworden», erzählte er weiter und lobt die Leistung seines Teams. «Vom Start bin ich sehr schlecht weggekommen. Ich weiß auch nicht, aber ich habe extrem viel Wheelie gehabt und war dann Sechster, Siebter oder Achter. Von da habe mich dann nach vorne gekämpft, aber der Zug war schon weg. Vorne hatte ich ein bisschen mehr Reifen am Ende. Bis drei Runden vor Schluss, dann ging es bei mir auch bergab. Sagen wir mal, eine Runde mehr und ich hätte es vielleicht noch geschafft. Aber so sind 20 Punkte echt in Ordnung.»

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Bodycheck verhindert besseres Ergebnis

«Im zweiten Rennen lief es nach einer schwierigen Anfangsphase eigentlich in die richtige Richtung und ich war auf dem Weg zu Platz 4», so Alt. Was dann kam, wissen nur er und Lorenzo Zanetti. Denn die Kameras des Live-Streams von Radio Viktoria hatten das ungeplante Aufeinandertreffen der beiden Superbiker nicht eingefangen. Auf jeden Fall kamen beide plötzlich einige Plätze weiter hinten auf Start-Ziel vorbei. «Es kam zu einer heiklen Situation, bei der ich einen Sturz nur knapp vermeiden konnte», berichtete Alt. «Sogar mein Airbag hat ausgelöst. Das hat mich einige Sekunden und mehrere Positionen gekostet.» Im Ziel konnte man auch Alts angeschrammte Lederkombi und den verkratzten Helm begutachten.

«Ich habe einen mächtigen Schlag in den Rücken und den Hinterkopf bekommen», schilderte er im Anschluss. «Ich habe versucht, das Motorrad zu fangen, habe es auch zum Glück fangen können, musste aber von der Strecke runter. Dabei habe ich drei Sekunden verloren. Dadurch bin ich von Platz 5, gerade um Platz 4 gekämpft, auf Rang 8 zurückgefallen. Dann war es nur noch Schadensbegrenzung. Aber das ist Rennsport und gehört dazu. Wir haben im Anschluss darüber gesprochen und er hat sich dafür entschuldigt. Es ist, wie es ist. Sowas passiert jedem Mal. Auch so einem erfahrenen Piloten wie Zanetti oder auch mir. Solche Fehler können einem unterlaufen.»

Lorenzo Zanetti Foto: Felix Wiessmann Lorenzo Zanetti © Felix Wiessmann

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«Umso wichtiger ist, dass wir beide die Situation unbeschadet überstanden haben. Am Ende konnte ich noch Platz 6 mit nach Hause nehmen. Das ist Teil des Rennsports und gehört dazu», schrieb er in den sozialen Medien, vergaß dabei auch nicht, seinen Gegner zu markieren: @lorenzozanetti87.

«Ja, ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen, um die Sache zu klären», bestätigte auch Lorenzo Zanetti. «Ehrlich gesagt war ich ein wenig vor seinem Hinterrad, ich war innen und habe ihn tatsächlich am Ellbogen berührt. Also denke ich, 50/50. Aber ja, das ist normaler Kontakt. Wichtig ist, dass wir nicht gestürzt sind und es uns gut geht. Eigentlich kein Problem.»