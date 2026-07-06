Lukas Tulovic beim Race of Champions in Misano: «Das war der Hammer»

Bei der World Ducati Week feiert der italienische Hersteller aus Borgo Panigale mit seinen Fans den 100. Geburtstag. Höhepunkt war das Race of Champions, in dem die Ducati-Fahrer aus der MotoGP- und Superbike-WM aufeinandertreffen, hinzu kommen Piloten aus nationalen Meisterschaften wie Deutschlands Nummer 1 Lukas Tulovic.

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Der hatte sich eine Woche zuvor beim Euro Moto Lauf 2 in Most an seiner Ducati V4R noch seine linke Wade am überhitzten Motorblock ordentlich angesengt, doch beim Auftritt Misano war der Schmerz der Vorwoche schon fast wieder vergessen. Das Rennen ist eine Show-Veranstaltung. Gefahren wird mit mehr oder weniger serienmäßigen Ducati Panigale V4S mit 1103 ccm und auf Slicks von Pirelli, lackiert sind die Maschinen im gleichen Design wie die Bikes in den jeweiligen Meisterschaften.

Lukas Tulovic neben Alvaro Bautista Foto: Tulovic Lukas Tulovic neben Alvaro Bautista © Tulovic

Auch wenn es bei dem Rennen nicht wirklich um was geht, und die Fahrer sicherlich auch ihren jeweilige Hauptjob in der Superbike-WM, der MotoGP oder den nationalen Serien im Kopf haben, steckt doch in jedem Teilnehmer ein Rennfahrer und keiner will sich vor den Tausenden Zuschauern rund um die Strecke eine Blöße geben.

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Von der Pole-Position ging das Rennen für Superbike-Dauersieger Bulega los, der auf dem Weg Richtung WorldSBK-Titel ist. Der Italiener kam unangefochten vor seinen SBK-Kollegen Alberto Surra und Lorenzo Baldassarri im Ziel an. Pecco Bagnaia sah die Zielflagge als bester MotoGP-Pilot als Fünfter, Marc Marquez wurde Zwölfter. Das Geburtstagsrennen ging ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Während sich die Augen auf die Spitze und das Match zwischen den WorldSBK- und den MotoGP-Piloten richteten, tummelte sich mit Lukas Tulovic der IDM Superbike-Champion des Vorjahres und aktuell Führende der Euro Moto mittendrin. Gestartet war er von Platz 14. Im Ziel landete er auf Platz 9 und zelebrierte seinen Erfolg bei der Fahrt über den Zielstrick mit einem herzhaften Wheelie. Gekrönt von einem ausgiebigen Burnout in der Boxengasse.

Lukas Tulovic kurvt vor Marquez rum Foto: Tulovic Lukas Tulovic kurvt vor Marquez rum © Tulovic

«Egal, wie es ausgegangen ist», versicherte Tulovic freudestrahlend kurz nachdem er den Helm abgezogen hatte, «es fühlt sich an wie ein Sieg. Es war eines der spaßigsten Rennen meiner Karriere. Es ist wirklich geil vor so einer Kulisse. Mille Grazie an alle. Es war der Hammer. Ich habe mein Bestes gegeben, um für Deutschland die Fahne hochzuhalten. Hoffentlich klappt es wieder bei der nächsten WDW 2028.»

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Nach eine Mini-Pause geht es für Tulovic gleich weiter im Arbeitsprogramm. Dieses Mal am Mikro von Sky bei der Berichterstattung über den Sachsenring GP.

Ergebnisse Race of Champions Misano/I

Nicolo Bulega Alberto Surra Lorenzo Baldassarri Yari Montella Francesco Bagnaia Tommy Bridewell Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio Lukas Tulovic Hafizh Syahrin Tarran Mackenzie Marc Marquez P. J. Jacobsen Josh Waters Michele Pirro (DNF) Alvaro Bautista (DNF)