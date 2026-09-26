Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Samstag – erste Titel im Angebot

Für das Wochenende ist rund um den Hockenheimring noch einmal Sommer angesagt. Perfekte Bedingungen für die letzten Trainings und Rennen der Saison. Der eine oder andere kann am Abend vielleicht schon seinen neuen Titel feiern.

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Wo geht’s lang?

Start- und Ziellinie liegen beide auf der Null-Linie Boxeneinfahrt: Nach Turn 16 auf der rechten Seite Long Lap: Außenherum bei Turn 2 Startübung: Nach Turn 11 auf der rechten Seite Siegerehrung: Auf der Euro Moto-Bühne neben der technischen Abnahme Streckenlänge: 3,692 Meter (Streckenlayout: V2) Fahrtrichtung: Im Uhrzeigersinn Sektor 1: km 0,000 bis km 1,060 Sektor 2: km 1,060 bis km 2,460 (insgesamt 1,400 km) Sektor 3: km 2,460 bis km 3,692 (insgesamt 1,232 km)

Wer fährt wieviel?

Euro Moto Superbike: 18 Runden, gesamt 66,456 Kilometer Euro Moto Supersport: 15 Runden, gesamt 55,380 Kilometer Euro Moto Sportbike: 13 Runden, gesamt 47,996 Kilometer ADAC Junior Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer Pro Superstock 1000 Cup: 14 Runden, gesamt 51,688 Kilometer Kawasaki Ninja ZX-6R Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer

Der Strafenkatalog

Wird einem Fahrer eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt, diese jedoch nicht vor Ende des Rennens angezeigt oder vollzogen werden kann, wird eine automatische Zeitstrafe verhängt. Diese automatische Strafe wird wie folgt berechnet: Die Zeit für die Durchfahrt durch die Boxengasse vom Boxeneingang bis zum Boxenausgang bei 60 km/h + 20 %, abgerundet auf die nächste Sekunde. Die Durchfahrt-Zeitstrafe für den Hockenheimring beträgt 23 Sekunden.

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Wird einem Fahrer eine ‚Long Lap‘- oder ‚Double Long Lap‘-Strafe verpasst, diese jedoch nicht vor Rennende angezeigt oder vollzogen werden kann, wird eine Ersatzzeitstrafe von zwei Sekunden für jede verhängte Long-Lap-Strafe verhängt.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Im Notfall

Nationale Notrufnummer: 112 Medical Center Hockenheim Telefon: +49 6205 950 165 Rennarzt: Dr. Martin Schweiger Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 08.00 bis 18.30 Uhr Samstag bis Sonntag : 08.00 - 18.30 Örtliches Krankenhaus: GRN-Klinik Schwetzingen, Bodelschwinghstr. 10, D-68723, Schwetzingen, Telefon +49 6202 8430

Der Stream

Den ganzen Tag kann man alle Trainings und Rennen im kostenlosen Live-Stream von Anbieter Bike-Promotion verfolgen. Ab 14.15 Uhr geht Radio Viktoria auf Sendung. Am Mikrofon geben Eddie Mielke und Lukas Gajewski Gas, Danijel Peric ist mit Kamera und Mikro im Fahrerlager, der Startaufstellung und der Boxengasse unterwegs. Nicht dabei ist dieses Mal Tommi Deitenbach. Zur Nachlese kann man sich offiziellen Ergebnisse aller Klasse zu Gemüte führen.

Die Sendezeiten

14:15 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview 14:25 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 14:30 Uhr) 15:05 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 1 (race start 15:10 Uhr) 15:45 Uhr – Euro Moto Sportbike 1 (race start 15:55 Uhr) 16:35 Uhr – Euro Moto Supersport 1 (race start 16:45 Uhr) 17:20 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 17:25 Uhr)

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Das Wetter

In Hockenheim scheint tagsüber die Sonne bei Temperaturen von 5 bis 26°C. Nachts ist der Himmel klar bei Tiefstwerten von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 12 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag den, 26.09.2026