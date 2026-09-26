Euro Moto Supersport vor dem ersten Rennen: Dirk Geiger ist die Ruhe selbst

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Hockenheim Superpole 2: Reiterberger holt letzte Pole, Tulovic rutscht aus
Nichts Geringeres als der Titel in der Euro Moto Supersport steht an diesem Wochenende auf dem Spiel. Dirk Geiger kann Vize, aber jetzt soll endlich die Meisterschale her.
Bereits im Zeittraining sprach Dirk Geiger, vor dem Finale auf dem Hockenheimring Führender der Euro Moto Supersport, eine deutliche Sprache, dass mit ihm an diesem Wochenende nicht zu spaßen ist. Der Yamaha-Pilot sicherte sich die Pole Position mit einer Zeit von 1.27,153 min. Zwei Minuten vor Schluss hatte Daniel Blin, sein schärfster Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft noch einen Rückstand von über einer Sekunde. Auf den letzten Drücker gelang dem Ducati-Pilot aus Polen noch seine persönliche Bestzeit. Auch wenn er seinen Rückstand auf Geiger verkürzte, fehlten ihm immer noch acht Zehntel auf die Bestzeit. Immerhin schaffte er so den Sprung in die erste Startreihe. Zwischen Geiger und Blin hatte noch MV Agusta-Pilot Luca Göttlicher Platz genommen.
In der Meisterschaft liegen 27 Punkte zwischen Geiger (Yamaha) aus Mannheim und seinem Rivalen Daniel Blin (Ducati) aus Polen. Auch wenn Blin ein stetiger Podiumsgast war, gingen die letzten vier Siege alle an Geiger. «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen», sagte Daniel Blin. Zu Beginn der Saison hatte er den Ton angegeben, doch Geiger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verkürzte seinen Rückstand und gab die Tabellenführung nicht mehr her.
Gut zwei Stunden vor dem ersten Rennen am Samstagnachmittag stand Geiger noch tiefenentspannt vor der Apreco-Box und plauderte mit den Fans. «Welche Zeiten die Jungs hinter mir fahren, also auch Daniel Blin, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so», erklärte er. «Ich konzentriere mich auch mich und mach mein Ding. Und ob das mit dem Titel Samstag oder Sonntag wird, egal, Hauptsache ich mach’s.»
1. 243 Punkte Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco
2. 216 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing
3. 176 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco
4. 122 Punkte Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing
5. 108 Punkte Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing
6. 97 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife
7. 94 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN
8. 79 Punkte Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing
9. 68 Punkte Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber
10 66 Punkte Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project
11. 51 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing
12. 43 Punkte Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing
13. 43 Punkte Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing
14. 28 Punkte Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing
15. 25 Punkte Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco
16. 21 Punkte Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing
17. 11 Punkte Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife
18. 12 Punkte Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki
19. 15 Punkte Lorenzo Fellon (F), Kawasaki, Kawasaki Weber
20. 8 Punkte Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing
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